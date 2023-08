Το χρονικό της «καθόδου» των χούλιγκανς από την Κροατία έως τη Νέα Φιλαδέλφεια – Βίντεο

Κι ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των λεπτομερειών που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή από την επίθεση των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ σε φίλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν στα πέριξ της «Opap Arena» το βράδυ της Δευτέρας και οδήγησαν στον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, 29 χρόνων, η έρευνα στρέφεται και στο πως έφθασαν οι Κροάτες χούλιγκαν στην Ελλάδα χωρίς να τους σταματήσει κανείς.

Σημειώνεται, οι Κροάτες έφθασαν στην Αθήνα παρά το γεγονός ότι είχε απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία.

Ως εκ τούτου, έχει διαταχθεί ΕΔΕ για της ενέργειες της Αστυνομίας, ενώ νωρίτερα με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου ανακοινώθηκε ότι απομακρύνονται 7 αξιωματικοί.

«Όσον αφορά το γεγονός της διέλευσης των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ από τα ελληνικά σύνορα, την πορεία τους εντός της Ελλάδας και την τελική άφιξή τους στον τόπο των επεισοδίων, δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Το γεγονός είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, καθώς είναι σαφώς κατώτερο των δυνατοτήτων και της αποδεδειγμένης ικανότητας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ναι μεν προχώρησε γρήγορα στην προσαγωγή και σύλληψη 98 ατόμων, στον τομέα όμως της πρόληψης και της αποτροπής απέτυχε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.

Η ομάδα των 100-120 οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό, έφτασε οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή. Στη συνέχεια έφθασαν στην Αττική Οδό, σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη, όπου επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια πηγαίνοντας με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/w5Bic0Mn2t