Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός που απείλησε καταστηματάρχη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο απότακτος αστυνομικός που συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης σε βάρος επιχειρηματία, στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από τον 48χρονο, πρώην αστυνομικό, που απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και πήρε το δρόμο προς τη φυλακή, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα τα οποία έλαβαν προθεσμίες να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του δήμου Θέρμης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο καταγγέλλων, ο πρώην αστυνομικός μαζί με δύο ακόμη άτομα – και μεταξύ αυτών ένας ακόμη 48χρονος – τον απείλησαν μέσα στο μαγαζί του, ζητώντας εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, μέρος του οποίου φέρεται να προέρχεται από χρέος τού καταγγέλλοντος προς 45χρονο, υπήκοο Αλβανίας, από παλιότερη επαγγελματική τους συνεργασία.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο δεύτερος 48χρονος επέδειξε στον επιχειρηματία ένα όπλο και μία χειροβομβίδα για να τον απειλήσει και γι’ αυτό το λόγο τού αποδίδεται επιπλέον η κατηγορία της διακεκριμένης κατοχής όπλων, ενώ στον 45χρονο αλλοδαπό καταλογίζεται η πράξη της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της απόπειρας εκβίασης.

Απολογούμενος στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ο κατηγορούμενος πρώην αστυνομικός αρνήθηκε την πράξη, χαρακτηρίζοντας ψευδή και ανυπόστατη την καταγγελία, την οποία απέδωσε σε σκευωρία. Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που ομόφωνα τον έκριναν προφυλακιστέο. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω εμπλοκής του σε απάτες, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες και για διακίνηση ναρκωτικών, για τις οποίες απηλλάγη από δικαστήριο, σύμφωνα με τον συνήγορό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.