Να παραμείνουν στα μπλόκα και τις επόμενες ημέρες αποφάσισαν οι αγρότες του Πλατυκάμπου μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tinealarissa.gr αποφασίστηκε πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα ενώ μέσα τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσουν νέες δράσεις και κινητοποιήσεις για να υπερασπιστούν τα αιτήματα τους.

Η πρώτη δράση προγραμματίζεται ενόψει της συνεδρίασης στο Ευρωκοινοβούλιο για την ΚΑΠ.

Οι αγρότες αν και κουρασμένοι, δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που βρήκαν από τους Αθηναίους πολίτες, τονίζοντας πως είναι αισιόδοξοι ότι θα δικαιωθούν και θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Έχουμε μεγάλη κούραση, αλλά πιστεύουμε στη δικαίωση», υπογραμμίζει ένας ακόμη Λαρισαίος αγρότης στο onlarissa.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.