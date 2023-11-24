Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αυτοκινήτου στην οδό Νηρηίδων στο Παλαιό Φάληρο. Το αυτοκίνητο φέρει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ κατά τις πρώτες πληροφορίες εντός του βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, αλλά και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Επί τόπου σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και γερανός προκειμένου να το μεταφέρει σε γκαράζ της αστυνομίας όπου θα γίνει και ο ενδελεχής έλεγχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.