Απεβίωσε ο μεγάλος Έλληνας γιατρός Βασίλης Γολεμάτης

Ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που χειρούργησε λαπαροσκοπικά και ο πρώτος που χειρούργησε σε Πανεπιστημιακή Κλινική, HIV ασθενείς, σε μια περίοδο που ο φόβος της νόσου ήταν έντονος