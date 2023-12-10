Στα 15-17 σεντς ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται - με τα μέχρι στιγμής δεδομένα - το μέσο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πλειονότητας των προμηθευτών. Πρακτικά οι τιμές - χωρίς τις οριζόντιες επιδοτήσεις οι οποίες καταργούνται στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώνονται στο επίπεδο που κινήθηκαν όλο το 2023.

Αυτό σημαίνει ότι για 1,2 εκατ. περίπου νοικοκυριά (πάνω από το 40 %) που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με ηλεκτρική ενέργεια ύψους 45-480 ευρώ που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι τιμές θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα.

Σημαντική εξέλιξη για μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι πάντως η κίνηση της ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα να προχωρήσει σε μείωση σχεδόν κατά 40 % του σταθερού τιμολογίου (χωρίς αυξομειώσεις καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης), το κόστος του οποίου διαμορφώνεται από την προηγούμενη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στα 17.5 σεντς ανά κιλοβατώρα από 28 σεντς που ήταν πριν. Αντίστοιχα το νυχτερινό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 16,6 σεντς, έναντι 24 σεντς που ήταν η προηγούμενη τιμή (μείωση 30 %).

Το τιμολόγιο αυτό, το οποίο (όπως και όλα τα σταθερά τιμολόγια) θα επισημαίνεται με μπλε χρώμα, μπορεί να προτιμήσουν καταναλωτές που επιθυμούν - ανεξάρτητα από την εξέλιξη (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) των τιμών της ενέργειας στη διεθνή και την ελληνική αγορά - να έχουν σταθερή χρέωση, η οποία με τα τωρινά δεδομένα είναι υψηλότερη από τα κυμαινόμενα τιμολόγια αλλά δεν απέχει δραματικά από αυτά. Μια ακόμη σημαντική διαφορά των σταθερών, μπλε τιμολογίων από τα υπόλοιπα κυμαινόμενα είναι ότι όσοι υπογράψουν τέτοια συμβόλαια δεν θα μπορούν να τα "σπάσουν" δωρεάν πριν τη λήξη τους (θα πρέπει να πληρώσουν "πέναλτυ) ενώ σε όλα τα υπόλοιπα η μετακίνηση σε άλλο προμηθευτή ή τιμολόγιο παραμένει δωρεάν.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το πλαίσιο για τα τιμολόγια ρεύματος το 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Από 1-1-2024 θα υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων:

Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.

Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.

Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή.

Η συζήτηση το τελευταίο διάστημα επικεντρώθηκε στο "πράσινο" τιμολόγιο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτό το σύνολο των καταναλωτών από 1.1.2024. Εκτιμάται ότι στο "πράσινο" τιμολόγιο θα μεταφερθεί περίπου το 70 % των καταναλωτών καθώς σε αυτό μεταφέρονται όλοι εκτός από όσους έχουν συμβόλαια με σταθερή τιμή κιλοβατώρας και εκείνους που θα δηλώσουν ρητά στον προμηθευτή τους ότι δεν επιθυμούν το "πράσινο" τιμολόγιο και επιλέξουν κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα στην αγορά.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, το βασικό όφελος για τους καταναλωτές που θα επιλέξουν το πράσινο τιμολόγιο είναι ότι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων, την 1η ημέρα κάθε μήνα, την τιμή χρέωσης του μήνα και θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις προσφορές των προμηθευτών και να επιλέγουν την καλύτερη. Επιπλέον στους λογαριασμούς ρεύματος και στα άλλα μηνύματα των προμηθευτών (sms και e-mail) εισάγεται κωδικός QR (και link) με παραπομπή στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν τη τιμή του κάθε μήνα για το ειδικό κοινό τιμολόγιο και να συγκρίνουν με το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων των προμηθευτών.

