Αφού έμεινε μόνος του για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο οκτάχρονος Κέβιν ΜακΚάλιστερ πήγε για ψώνια στο κλασικό φιλμ «Μόνος στο σπίτι» το 1990, αγοράζοντας μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων και καθημερινών οικιακών ειδών, με λιγότερο από 20 δολάρια. Με τις σημερινές τιμές, ωστόσο, ο μικρός Κέβιν, μάλλον, θα έμενε νηστικός.

Για βασικά είδη πρώτης ανάγκης όπως γάλα, χυμό πορτοκάλι, ψωμί, κατεψυγμένα μακαρόνια με τυρί, απορρυπαντικό πλυντηρίου, περιτύλιγμα, χαρτί τουαλέτας και ένα σακουλάκι στρατιωτάκια ο πρωταγωνιστής της ταινίας πληρώνει μόλις 19,83 δολάρια. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι τιμές αυτές απέχουν παρασάγγας από τη σημερινή πραγματικότητα.

Σε ρεπορτάζ του το «Fox News» αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ίδια λίστα προϊόντων πέρυσι κόστιζε 44,40 δολάρια και φέτος, το 2023, θα κοστίζει 72,28 δολάρια!

Μια μητέρα δύο παιδιών από τη Δυτική Βιρτζίνια και ιδιοκτήτρια μικρών επιχειρήσεων που μίλησε στην εκπομπή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Διαφορετικά μέρη της χώρας θα δουν διαφορετικά ποσοστά πληθωρισμού. Και ξέρω ότι ορισμένα ποσοστά πληθωρισμού είναι φυσιολογικά για δεκαετίες. Αλλά ο πληθωρισμός που νιώσαμε στο παντοπωλείο ήταν ακριβώς ο ίδιος με κάθε άλλον Αμερικανό. Και είναι δύσκολο να προσπαθείς να πληρώνεις τα ψώνια από εβδομάδα σε εβδομάδα».

'Home Alone' fans shocked by almost 250 percent increase in grocery prices since iconic shopping trip



Last year, the same grocery list cost $44.40, and this year, it costs a whopping $72.28 in 2023https://t.co/WxZF8At7OL — atasteofcreole (@atasteofcreole) December 9, 2023

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το τηλεοπτικό δίκτυο, παρόλο που υπήρξε κάποια μείωση των τιμών από την κορύφωση του πληθωρισμού, οι τιμές είναι δυσβάσταχτες και «ματώνει» κάθε ημέρα η τσέπη των Αμερικανών καταναλωτών. Οι Αμερικανοί βλέπουν στα μισά κάθε μήνα το πορτοφόλι τους άδειο, τη στιγμή που «καλπάζει» με άπιαστους ρυθμούς η ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου, η τιμή των καθημερινών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, των ειδών παντοπωλείου και του ενοικίου, παρέμεινε αμετάβλητη τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές «σκαρφάλωσαν» κατά 3,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Θα θέλαμε οι τιμές να είχαν παραμείνει οι ίδιες. Αλλά δυστυχώς, λόγω της αυξημένης ζήτησης, υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις που εισέρχονται στην αγορά μετά τον κορωνοϊό», ανέφερε η κυρία Chalmers. Η ίδια πρόσθεσε ότι η επιχείρησή της είδε τις τιμές των προμηθειών και των προϊόντων να αυξάνονται. Το μείγμα για κέικ, το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της εταιρείας, αυξήθηκε κατά περίπου 28%!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.