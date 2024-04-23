Βράβευση εκπαιδευτικών που έσωσαν τη ζωή των μαθητών τους από το Υπουργείο Παιδείας

Στην απονομή επαίνου σε τρεις εκπαιδευτικούς, ως ηθική αμοιβή για εξαιρετικές πράξεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, σε μια συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας.

«Στα πρόσωπά τους επιβραβεύουμε τη γνώση, την ετοιμότητα και το γνήσιο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τα παιδιά μας», τόνισε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της τελετής και πρόσθεσε: «Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για το σπουδαίο παράδειγμα που δίνουν σε όλους μας».

Ο Γεώργιος Παπαδαντωνάκης, διευθυντής του 41ου γυμνασίου Αθηνών, κλήθηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε μαθητή του, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με σφυρί από εξωσχολικό που είχε εισβάλει στον χώρο του σχολείου. Όταν αντιλήφθηκε τον δράστη, έτρεξε να τον προλάβει και δέχθηκε ο ίδιος μια μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα.

«Δεν νιώθω ήρωας. Νιώθω συγκινημένος και πλημμυρισμένος από αγάπη από τους συναδέλφους και τα παιδιά μου, τους μαθητές μου», δήλωσε ο κ. Παπαδαντωνάκης, πλαισιωμένος από δεκάδες μαθητές του γυμνασίου που παρευρέθησαν για να τον τιμήσουν με την παρουσία τους. Το περιστατικό, που συνέβη περίπου έναν μήνα, είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κυψέλης, αλλά και την κοινή γνώμη. Ο κ. Παπαδαντωνάκης δεν έχει επιστρέψει ακόμα στα καθήκοντά του, καθώς εκκρεμεί ακόμη ένα χειρουργείο.

Βορειότερα, στο ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, η υπεύθυνη εκπαιδευτικός, Αντωνία Βαγενά, κλήθηκε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε έναν μικρό μαθητή, ο οποίος πνιγόταν και δεν μπορούσε να σηκωθεί από τη θέση του.

«Δεν ένιωσα τίποτα, παρά μόνο ανακούφιση που σώθηκε ο μαθητής. Ευτυχώς, γνώριζα πρώτες βοήθειες και έκανα τη λαβή Heimlich», ανέφερε και πρόσθεσε ότι μετά το περιστατικό, δημιουργήθηκαν στενοί δεσμοί εμπιστοσύνης, αγάπης και ασφάλειας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο νησί της Κω, όταν μαθήτρια του 3ου γυμνασίου κατέρρευσε, οι συμμαθήτριές της κάλεσαν τον καθηγητή τους, Ιωάννη-Ερρίκο Τρουμούλη, για να βοηθήσει, γνωρίζοντας ότι είναι εθελοντής διασώστης.

Το σχολείο έχει δύο εξωτερικούς απινιδωτές, χρησιμοποίησε τον έναν και έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φθάσει εξειδικευμένη βοήθεια. «Σώζουμε ζωές, αλλά από τα πολύ έντονα συναισθήματα, κάνουμε πολλά βράδια μέχρι να κοιμηθούμε», επεσήμανε ο κ. Τρουμούλης.

«Η χαρά είναι μεγάλη, τώρα που το παιδί έχει επιστρέψει στο σχολείο και βλέπουμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις δραστηριότητες και είναι μέρος της κοινωνίας μας», πρόσθεσε.

Και οι τρεις εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία και την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες, ώστε τα παιδιά -και οι γονείς τους- να αισθάνονται επιπλέον ασφάλεια στον χώρο του σχολείου.

