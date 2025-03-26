Οδηγός ταξί συνελήφθη στο Πικέρμι, γιατί οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει μια 65χρονη και έναν 17χρονο που επέβαιναν σε άλλο όχημα.

Το περιστατικό συνέβη χτες στη λεωφόρο Μαραθώνος 48. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ταξί, το οποίο οδηγούσε 57χρονος, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίοι κινείτο στην ίδια κατεύθυνση και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δεύτερο, σταθμευμένο αυτοκίνητο και κατέληξε σε κατάστημα εστίασης.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η 65χρονη οδηγός του ΙΧ και ο 17χρονος επιβάτης του ταξί, οι οποίοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό και στο νοσοκομείο Παίδων αντίστοιχα.

Στο αλκοτέστ που έγινε στον οδηγό ταξί, σύμφωνα με την Τροχαία, διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και συγκεκριμένα βρέθηκαν στο αίμα του 0.61 μονάδες, με όριο 0,10 που είναι για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Για το λόγο αυτό συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματικές βλάβες και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.