Της Έλενας Γαλάρη
Με την κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του το 2010 και το 2014, ο οποίος δέχτηκε ερωτήσεις από τον κατηγορούμενο.
Π. Φιλιππίδης: Για ανήλικο είχατε καταγγελία που τη σκίσατε γιατί είναι φίλος σας;
Σπ. Μπιμπίλας: Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω για ποια καταγγελία μιλάτε.
Φιλιππίδης: Για ανήλικο...
Μπιμπίλας: Δεν ξέρω για ποιον λέτε, δεν έσκισα καμία καταγγελία, δεν ξέρω τι λέτε. Για τον Λιγνάδη υπήρχε....
Φιλιππίδης: Όχι, δεν λέω για αυτό. Υπήρχε και για σένα...
Μπιμπίλας: Για μένα; Είσαι με τα καλά σου; Θα γελάσω… Έπρεπε να έχεις ζητήσει μια συγγνώμη...
Φιλιππίδης: Να ζητήσω συγγνώμη; Γιατί; Είσαι με τα καλά σου;
Μπιμπίλας: Να πάμε έξω να τα πούμε…
Φιλιππίδης: Να τα πούμε εδώ. Εγώ παλεύω εδώ για τη ζωή μου….
Μπιμπίλας: Εγώ γιατί είμαι εδώ, για πλάκα;
Φιλιππίδης: Ναι, για πλάκα είσαι. Θα παλέψω για τη ζωή μου με αλήθεια και με ειλικρίνεια. Θα πεθάνω, αλλά θα πεθάνω την ώρα που πρέπει.
Απευθυνόμενος σε συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο κατηγορούμενος είπε: «Μην ειρωνεύεσαι, κύριε, έναν άνθρωπο που έχει κάνει φυλακή και παλεύει για τη ζωή του και την αλήθεια», ενώ η ένταση με τον μάρτυρα συνεχίστηκε.
Μπιμπίλας: Να ακούγεται εδώ ότι υπήρχε καταγγελία για εμένα; Και δεν ντρέπεσαι που το λες;
Φιλιππίδης: Όχι.
Πρόεδρος: Ο κατηγορούμενος να περάσει έξω...
Η αποχώρηση του κατηγορούμενου προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων του, ενώ αυτή την ώρα ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα, συνεχίζει τις ερωτήσεις του στον μάρτυρα που αφορούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία υπήρξαν καταγγελίες στο ΣΕΗ.
