Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του το 2010 και το 2014, ο οποίος δέχτηκε ερωτήσεις από τον κατηγορούμενο.

Π. Φιλιππίδης: Για ανήλικο είχατε καταγγελία που τη σκίσατε γιατί είναι φίλος σας;

Σπ. Μπιμπίλας: Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω για ποια καταγγελία μιλάτε.

Φιλιππίδης: Για ανήλικο...

Μπιμπίλας: Δεν ξέρω για ποιον λέτε, δεν έσκισα καμία καταγγελία, δεν ξέρω τι λέτε. Για τον Λιγνάδη υπήρχε....

Φιλιππίδης: Όχι, δεν λέω για αυτό. Υπήρχε και για σένα...

Μπιμπίλας: Για μένα; Είσαι με τα καλά σου; Θα γελάσω… Έπρεπε να έχεις ζητήσει μια συγγνώμη...

Φιλιππίδης: Να ζητήσω συγγνώμη; Γιατί; Είσαι με τα καλά σου;

Μπιμπίλας: Να πάμε έξω να τα πούμε…

Φιλιππίδης: Να τα πούμε εδώ. Εγώ παλεύω εδώ για τη ζωή μου….

Μπιμπίλας: Εγώ γιατί είμαι εδώ, για πλάκα;

Φιλιππίδης: Ναι, για πλάκα είσαι. Θα παλέψω για τη ζωή μου με αλήθεια και με ειλικρίνεια. Θα πεθάνω, αλλά θα πεθάνω την ώρα που πρέπει.

Απευθυνόμενος σε συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο κατηγορούμενος είπε: «Μην ειρωνεύεσαι, κύριε, έναν άνθρωπο που έχει κάνει φυλακή και παλεύει για τη ζωή του και την αλήθεια», ενώ η ένταση με τον μάρτυρα συνεχίστηκε.

Μπιμπίλας: Να ακούγεται εδώ ότι υπήρχε καταγγελία για εμένα; Και δεν ντρέπεσαι που το λες;

Φιλιππίδης: Όχι.

Πρόεδρος: Ο κατηγορούμενος να περάσει έξω...

Η αποχώρηση του κατηγορούμενου προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων του, ενώ αυτή την ώρα ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα, συνεχίζει τις ερωτήσεις του στον μάρτυρα που αφορούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία υπήρξαν καταγγελίες στο ΣΕΗ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.