Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Chevron, η 2η μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική αμερικανική εταιρεία ενέργειας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για έρευνα σε δύο ακόμη θαλάσσια οικόπεδα που εκτείνονται στα Νότια της Κρήτης και βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση με την προκήρυξη του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού το 2014.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδέχθηκε την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για τις περιοχές Νότια Κρήτη Ι και Νότια Κρήτη ΙΙ. Η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση σχετικής απόφασης αποδοχής του ενδιαφέροντος, καθώς και αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τις ακριβείς συντεταγμένες της περιοχής, τον τύπο της σύμβασης και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι οι νέες περιοχές ενδιαφέροντος διαθέτουν ήδη εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχου ενδιαφέροντος που εκδήλωσε πρόσφατα -και επανεπιβεβαίωσε σήμερα- η εταιρεία για τη θαλάσσια περιοχή Νότια της Πελοποννήσου, το οποίο και είχε γίνει αποδεκτό από τον τ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα, καθώς πλέον η Ελλάδα θα βγει στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση. Πρόκειται για τις περιοχές «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ουσιαστικά διπλασιάζουν την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα. Η αύξηση των διαθέσιμων προς εξερεύνηση οικοπέδων ενισχύει και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου.

Επισημαίνεται ότι η Chevron, διεθνής πετρελαϊκός κολοσσός με έδρα τις ΗΠΑ, έχει ευρεία παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, με ερευνητικές δραστηριότητες σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο. Οι νέες περιοχές στις οποίες ενδιαφέρεται να διενεργήσει έρευνες γειτνιάζουν με τις παραχωρήσεις όπου εργάζεται ήδη με εντατικούς ρυθμούς η ExxonMobil, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αναβαθμίζουν το ενδιαφέρον και τη στρατηγική τους -και, συνακόλουθα, τις επενδύσεις τους- στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα έχουμε μια σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδέχεται το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα Νότια της Κρήτης Ι και ΙΙ. Η Chevron, 2η μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων, εκδηλώνει συνεχές και εντεινόμενο ενδιαφέρον για έρευνες στην Πατρίδα μας. Το γεγονός αυτό είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Αποδεικνύει ότι η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με αξιόπιστη κυβέρνηση που εγγυάται τη σταθερότητα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη σημαντικών φυσικών ενεργειακών πόρων, κρίσιμων για τη χώρα μας, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Πόροι που θα αξιοποιηθούν προς όφελος όλων των Ελλήνων. Θα ακολουθήσουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για τις ακριβείς συντεταγμένες και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωστρατηγικά ισχυρή.»

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν σχετικά ότι:

Με τη σημερινή εξέλιξη, το ενδιαφέρον της Chevron εστιάζεται σε συνολικά τρεις περιοχές, μία στα Νότια της Πελοποννήσου που είχε εκδηλωθεί τον Ιανουάριο του 2025 και δύο στα Νότια της Κρήτης, όπου η εταιρεία φιλοδοξεί να αναλάβει την διαχείριση των ερευνών σε ένα σύνολο περίπου 46 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το γεγονός αυτό θα φέρει την Chevron στη πρώτη θέση από πλευράς έκτασης των οικοπέδων υπό διαχείριση, με την ExxonMobil να την ακολουθεί με 35.655 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την Helleniq Energy με 8.564 τετρ. χλμ,. και την Energean με 2.414 τετρ. χλμ. Συνυπολογίζοντας την Περιοχή Α2, συνολικά προστίθενται 47 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν συνολικό διπλασιασμό των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και τις πιθανότητες να ανακαλυφθούν εγχώρια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Με την αποδοχή του συνολικού ενδιαφέροντος της Chevron, της δεύτερης μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας στον κόσμο, η Ελλάδα επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι (α) μπορεί να διαθέτει σημαντικούς φυσικούς ενεργειακούς πόρους κρίσιμους για την χώρα, την ευρύτερη γειτονιά της και την Ευρώπη, και ότι (β) η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με αξιόπιστη κυβέρνηση που χαίρει τις εμπιστοσύνης ορισμένων από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο κόσμο.

Η παρουσία και ανταγωνιστική τοποθέτηση των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών ενεργειακών εταιρειών στο κόσμο (ExxonMobil & Chevron) φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο των δυνητικών νέων αγορών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δρομολογήσει μια σειρά θετικών εξελίξεων όπως (α) την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών προγραμμάτων, (β) τη διατήρηση των εντατικών ρυθμών εξερεύνησης των προηγούμενων πρόσφατων ετών, (γ) τον εμπλουτισμό των γεωλογικών μοντέλων και σεναρίων εξέλιξης της περιοχής με προοπτική να αυξηθούν οι δυνητικοί στόχοι ενδιαφέροντος, (δ) την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για γεωτρήσεις μεγάλου βάθους νερού και συνεπώς την σημαντική βελτίωση των πιθανοτήτων να εντοπιστούν τα τυχόν αποθέματα υδρογονανθράκων, (ε) την προσέλκυση νέων επενδυτών ή/και την πραγματοποίηση νέων εμπορικών συμφωνιών.

Σημειώνεται ότι η ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται διαρκώς, όπως αποδεικνύεται από την πλέον πρόσφατη ανακάλυψη φυσικού αερίου της ExxonMobil στην Αίγυπτο, αλλά και την έναρξη ερευνητικής γεώτρησης στο Οικόπεδο 5 της Κύπρου.

Η πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη, αποτελεί μια ακόμα διεθνή αναγνώριση ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο, που σέβεται και τηρεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και διαχειρίζεται σημαντικά θέματα με τη δέουσα προσοχή και νηφαλιότητα, προκειμένου να προστατεύονται τα εθνικά συμφέροντα, οι επενδύσεις, και να προωθείται η ειρήνη και ευημερία της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή: skai.gr

