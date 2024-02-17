Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα κοντά στη Βουλή σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις, ενώ αποκλείστηκαν η περιοχή και έκλεισαν οι δρόμοι περιμετρικά του κτιρίου της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα:

Διεκοπή η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Ακαδημίας.

Για λόγους ασφαλείας, επίσης, δεν έκανε στάση το Μετρό στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρξε τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό για τοποθέτηση βόμβας σε εξωτερικό χώρο του Μεγάρου της Βουλής χωρίς να αναφέρεται που συγκεκριμένα.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και δεν προέκυψε κανένα ύποπτο αντικείμενο. Οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή δόθηκαν και πάλι σε κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

