Με λεωφορεία θα κατέβουν στην Αθήνα για το συλλαλητήριο της Τρίτης οι αγρότες των Σερρών, όπως αποφάσισε σήμερα Σάββατο το συντονιστικό τους όργανο.

Οι Σερραίοι αγρότες σήμερα προχώρησαν στο συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού για μισή ώρα στο ύψος του Στρυμονικού όπου παραμένουν τα τρακτέρ τους.

«Η απόφαση των αγροτών του Πανσερραϊκού Αγροτικού συλλόγου είναι η συμμετοχή μας στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο της Τρίτης στην Αθήνα όπου θα μεταβούμε με λεωφορεία και αυτοκίνητα» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού συλλόγου Διαμαντής Διαμαντόπουλος.

Πηγή: skai.gr

