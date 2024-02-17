Λογαριασμός
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη νέα εθνική Τυρνάβου-Ελασσόνας - Φωτογραφίες

Ο οδηγός βγήκε μόνος του από το όχημα

Τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη νέα ε.ο. Τυρνάβου – Ελασσόνας στον αυχένα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε στο γκρεμό σε βάθος αρκετών μέτρων από το δρόμο.

Ευτυχώς ο οδηγός του οχήματος με καταγωγή από χωριό της Ελασσόνας κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Δείτε φωτογραφίες: 

Πηγή: onlarissa.gr

Πηγή: skai.gr

