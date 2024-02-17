Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη νέα εθνική Τυρνάβου-Ελασσόνας - Φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη νέα ε.ο. Τυρνάβου – Ελασσόνας στον αυχένα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε στο γκρεμό σε βάθος αρκετών μέτρων από το δρόμο.

Ευτυχώς ο οδηγός του οχήματος με καταγωγή από χωριό της Ελασσόνας κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

