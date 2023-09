Στον ανακριτή Άμφισσας σήμερα ο 38χρονος που φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του- Βίντεο Ελλάδα 10:10, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο φερόμενος ως δράστης της στυγερής δολοφονίας του ίδιου του πατέρα του, μεταφέρθηκε χθες το βράδυ Τρίτη, από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου στην Άμφισσα