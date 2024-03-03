Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 52χρονο για revenge porn – Έστελνε ροζ βίντεο με την πρώην του στον σύντροφό της

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένας 52χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος προχώρησε σε εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της 39χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, ο 52χρονος φέρεται να πίεζε την πρώην σύντροφό του να συναντηθούν και να προσπαθήσουν να είναι ξανά μαζί. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, όταν οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, εκείνος άρχισε να στέλνει στον νυν σύντροφο της 39χρονης βίντεο ερωτικού περιεχομένου στα οποία απεικονιζόταν εκείνη! Η δράση του όμως δεν σταμάτησε εκεί αφού σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 39χρονη, ο 52χρονος ανήρτησε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεσής της.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Μετά από τις άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες 02-03-2024, 52χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και άλλων διατάξεων και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 39χρονης ημεδαπής.

Για την υπόθεση προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο προαναφερόμενος άνδρας (πρώην σύντροφος), απέστειλε σε τρίτο άτομο φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου, στα οποία απεικονιζόταν η παθούσα, ενώ παράλληλα ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο οπτικό υλικό.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.