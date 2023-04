Πιλότος γύρισε πίσω το αεροπλάνο όταν επιβάτης έπιασε αεροσυνοδό από τα μαλλιά 

Την απόφαση να γυρίσει το αεροπλάνο πίσω στο αεροδρόμιο απογείωσης πήρε ένας πιλότος, όταν ένας επιβάτης της πτήσης, σε έξαλλη κατάσταση, επιτέθηκε σε αεροσυνοδό.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα, σε πτήση της Air India από το Δελχί με προορισμό το Λονδίνο, με 255 επιβάτες.

Περίπου ένα τέταρτο μετά την απογείωση, ένας άνδρας επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και άρχισε να της τραβάει τα μαλλιά. Ο επιβάτης – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - επιτέθηκε επίσης και άρχισε να χτυπάει και άλλα μέλη του πληρώματος που προσπάθησαν αν βοηθήσουν την συνάδελφό τους και να τον ηρεμήσουν.

Μετά από προειδοποιήσεις, ο πιλότος αποφάσισε τελικά να επιστρέψει στο διεθνές αεροδρόμιο Ιντιρα Γκάντι, στο Δελχί και η αστυνομία, η οποία είχε ειδοποιηθεί, συνέλαβε τον επιβάτη και τον απομάκρυνε από το αεροπλάνο.

