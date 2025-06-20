Η υπόθεση που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όταν βρέφος 11 μηνών εντοπίστηκε να κλαίει απεγνωσμένα, στο μπαλκόνι του διαμερίσματός τους μέσα στο καροτσάκι του, έλαβε νέα τροπή όταν η οικογένεια… εξαφανίστηκε από το σπίτι.

Ο πατέρας των τεσσάρων παιδιών της Θεσσαλονίκης επιχειρεί να αντικρούσει τις σκληρές εικόνες και τις κατηγορίες που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη: «Δεν θα έκανα μ…α εγώ να πετάξω το κορίτσι στο μπαλκόνι. Είχα 3 αγόρια και περίμενα το κορίτσι, και θα το πετάξω από το μπαλκόνι;», λέει μιλώντας αποκλειστικά στο Patrisnews.

Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας, οι γονείς και τα τέσσερα παιδιά εντοπίστηκαν τελικά, σε καταυλισμό στη Νέα Μανωλάδα, χάρη στο στίγμα του κινητού τους. Ο πατέρας επιμένει πως δεν υπήρχε πρόθεση εγκατάλειψης.

«Το παιδί το βγάλαμε στο μπαλκόνι γιατί έκανε πολλή ζέστη στο σπίτι. Το παιδί έκλαιγε γιατί πήγε η Αστυνομία και το τύφλωσε με τον φακό από το δίπλα μπαλκόνι – και είδαν μόνο το παιδί, δεν είδαν ότι δίπλα ήταν και η μάνα του ξαπλωμένη στο πάτωμα», δηλώνει χαρακτηριστικά. Όπως λέει, η οικογένεια κατέβηκε στην Ηλεία για να βρει δουλειά.

«Ήρθα στη Μανωλάδα με το ΚΤΕΛ για να δουλέψω στα χωράφια. Βρήκα ένα αφεντικό και μου έδωσε σπίτι και δουλειά. Μας πήρε η Αστυνομία 4 ώρες το βράδυ, καθίσαμε εκεί και μετά μας έφεραν εδώ στο νοσοκομείο», συνεχίζει. Με εισαγγελική εντολή, τα τέσσερα παιδιά – ηλικίας 17, 14, 11 ετών και 11 μηνών – μεταφέρθηκαν για προληπτική φιλοξενία και εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Σπύρο Πολίτη, τα παιδιά εξετάστηκαν ενδελεχώς και είναι καλά στην υγεία τους: «Είχαμε μια εισαγγελική εντολή με την οποία εντελόμεθα να φιλοξενήσουμε προληπτικά τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας… Όλα τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Εξετάστηκαν από τους γιατρούς μας και δεν προέκυψε τίποτα το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί θετικά και ο στόχος είναι η οικογένεια να συνδεθεί ξανά στο έπακρο», ανέφερε. Οι γονείς παραμένουν κοντά στο βρέφος, με συνεχή αστυνομική επιτήρηση, ενώ πλέον αναμένονται οι επόμενες ενέργειες της Δικαιοσύνης, τόσο για την τύχη των ανήλικων παιδιών, όσο και για τη νομική μεταχείριση των γονιών.

