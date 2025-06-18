Στην Ηλεία οι γονείς που άφησαν το βρέφος να κλαίει στο μπαλκόνι

Στην Ηλεία βρέθηκαν οι γονείς του 11 μηνών μωρού που το άφησαν στο μπαλκόνι γιατί τους ενοχλούσε καθώς έκλαιγε.

Ο πατέρας και η μητέρα του βρέφους, 36 και 35 ετών, αντίστοιχα, υπήκοοι Βουλγαρίας αναζητούνταν από την αστυνομία και εντοπίστηκαν στην Ηλεία καθώς μετά από παραγγελία του εισαγγελέα ανηλίκων πρέπει να διερευνηθεί αν το 11 μηνών κοριτσάκι θα μείνει υπό την επιμέλειά τους.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων τέκνων.

Το μωρό βρέθηκε χθες στο μπαλκόνι διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι γονείς και τα άλλα τρία παιδιά τους κοιμόντουσαν με κλειστές τις μπαλκονόπορτες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.