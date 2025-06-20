Ζαχαράκη: Την Πέμπτη 26 Ιουνίου η βαθμολογία των Πανελλαδικών – Τέλος Ιουλίου οι βάσεις

Στο θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και σε ευρύτερες αλλαγές και υλοποιήσεις σχεδιασμών στο χώρο της Παιδείας, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο EΡTNews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Όπως δήλωσε η κ. Ζαχαράκη, για το διάστημα που θα ακολουθήσει από την ανακοίνωση της βαθμολογίας: «Αμέσως μετά τα παιδιά θα περιμένουν αρχές Ιουλίου την ανακοίνωση για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.

Έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή από τα χρόνια που όταν δώσαμε εμείς εξετάσεις, έχει πλέον τη δυνατότητα το παιδί αφού πάρει τους βαθμούς η μαθήτρια, ο μαθητής να συμπληρώσει το μηχανογραφικό.

Παρατηρώ τα τελευταία χρόνια και το συζητούσα σήμερα και με τους ιθύνοντες των εξετάσεων, ότι τα παιδιά πλέον κάνουν πιο στοχευμένες επιλογές, ξέρουν καλύτερα πού θέλουν να πάνε, έχουν κάνει και οικογενειακά προφανώς συζητήσεις και για τη σχολή και για το μέρος, έτσι ώστε μετά να είναι και πιο εύκολη για τον οικογενειακό προγραμματισμό, το πού θα φοιτήσει το παιδί και αυτό θα συμβεί περίπου τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, όταν δίνεται και η αντίστοιχη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα παιδιά το μηχανογραφικό μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου και τέλος Ιουλίου, τελευταίες μέρες του Ιουλίου βγαίνουν πλέον οι βάσεις και μαθαίνουν κάθε παιδί και με SMS έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για το πού επιτέλους μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολλά έτη πετυχαίνει».

Ως προς τις σχολές που παρουσιάζουν «ζήτηση», η υπουργός ανέφερε: «Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπαίνουν ούτως η άλλως και πληροφορική μπαίνουν και στο κομμάτι, μηχανικοί , έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, οι σχολές το βλέπετε. Και βέβαια πέραν και των σχολών που είναι οι παραδοσιακές και στα χρόνια μας στο κομμάτι της ιατρικής, πάντα περιζήτητο πάρα πολύ και το κομμάτι της νοσηλευτικής.

Βλέπουμε δηλαδή σχολές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ζήτηση και νέα τμήματα τα οποία έχουν θα έλεγα καινοτόμο προσέγγιση. Και ένα πράγμα το οποίο παρατηρώ και τους μήνες αυτούς που είμαι στο Υπουργείο, τρεις μήνες είναι ότι βλέπω αιτήματα για τμήματα πηγαίνουν στην ανεξάρτητη αρχή, δεν εγκρίνει το υπουργείο τη λειτουργία τους, τα οποία έχουν να κάνουν με καινοτόμο προσέγγιση».

Για το αν θα υπάρξουν στο μέλλον αλλαγές στο θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων και για την πρωθυπουργική δήλωση για το Εθνικό Απολυτήριο, επισήμανε πως: «Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει και θα γίνει και σε επίπεδο θα έλεγα υπερκομματικό, χωρίς να λέω ότι ο καθένας δεν θα βάλει οπωσδήποτε και τις προτεραιότητες και πάντα έχουν να κάνουν και με το πώς μπορεί αυτό να δομηθεί καλύτερα, θα το συζητήσουμε και στη Βουλή όλα τα κόμματα.

Πριν απ’ αυτό όμως, είναι μια μεγάλη εσωτερική συζήτηση για το πώς μπορεί να δομηθεί το Εθνικό Απολυτήριο.

Μην ανησυχούν τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται αυτή τη χρονιά, είναι δευτέρα λυκείου.

Κανονικά πηγαίνουμε με το θεσμό των εξετάσεων, να το ξέρουν γιατί ξέρω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και προετοιμάζονται.

Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει το κράτος να κάνει συζήτηση ως μια δυνατότητα πλέον να μπορέσει, όπως και σε άλλα κράτη, να συγκεντρώνω το μέσο όρο σου από τα προηγούμενα έτη.

Να δούμε ένα διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να μην εξαρτάται κάποια χρόνια από τώρα μόνο η επίδοση που μπορεί να έχεις τρεις ώρες σήμερα, μεθαύριο και σε τέσσερα μαθήματα και με το δικό σου μάθημα και η τελική επιλογή».

Απαντώντας για το αν στο μέλλον θα καταργηθούν οι πανελλαδικές και η είσοδος στις πανεπιστημιακές σχολές θα γίνεται με το εθνικό απολυτήριο, είπε πως: «Πρέπει να εξαντληθεί και ο καλύτερος τρόπος αυτό να εφαρμοστεί και συνάμα να μην κάνουμε τη λογική, αν θέλετε των βεβιασμένης κινήσεων.

Εμείς θα το συζητήσουμε, θα το εξαντλήσουμε και όταν είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί, θα το πούμε πολύ εγκαίρως στους γονείς και στα παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια κουβέντα ουσίας και άπτεται αυτή τη στιγμή και της πολυετούς προσπάθειας των παιδιών.

Ξεκινάμε τη συζήτηση, είχε ήδη και ο κύριος Πιερρακάκης και η κυρία Κεραμέως, αντίστοιχες και οι ομάδες εργασίας.

Άρα έχουμε υλικό και εμείς βέβαια και μαζί με τον πρωθυπουργό, γιατί είναι ο ίδιος που θέλει να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, επιπρόσθετα, ο ίδιος ενδιαφέρεται προσωπικά για το θέμα.

Θα ενημερώσουμε εγκαίρως και το ποσό αυτό προοδεύει η συζήτηση και το πού θα είναι ο χρονοπρογραμματισμός, αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

Θέλουμε σίγουρα να συζητήσουμε το κομμάτι της εισόδου στο πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι αποκλειστικά προνόμιο, δεν θα είναι προνόμιο μόνο των εξετάσεων.

Καταλαβαίνω και τον προβληματισμό των γονέων και των παιδιών ότι προσπαθώ τόσα χρόνια, δίνω εξετάσεις τρεις ώρες είναι και το πρόσθετο άγχος και αυτή η αγωνία. Είναι καλό να το δούμε κάπου που έχει εφαρμοστεί και σωστά, αλλά και κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στα ελλαδικά δεδομένα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ καίριο».

Συνέχισε λέγοντας: «Ήδη έχουν επιλεγεί και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, από τον κύριο Πιερρακάκη σχολεία, τα οποία είναι πρότυπα ή σχολεία άλλου τύπου, καλλιτεχνικά, τα οποία θα επιμορφωθούν και έχουν ήδη επιμορφωθεί.

Πρέπει να σας πω ότι από τις πρώτες μέρες που ήμουν στο Υπουργείο άνθρωποι Σάββατο, Κυριακή, ήταν σε Ακαδημία επιμόρφωσης περί του θεσμού του ΙΒ. Είναι ένας δύσκολος θεσμός, γιατί ειδικά και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τα παιδιά που έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο μάθησης, το ΙΒ έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Έχει συνθετική γνώση, έχει συνδυαστική σκέψη, έχει πολλαπλές πηγές. Έχουμε ήδη καλέσει εκπαιδευτικούς και κάνουν αιτήσεις αυτές τις μέρες και συνεχίζουν και μέχρι την άλλη εβδομάδα να έρθουν να δουλέψουν πρώτα απ’ όλα τον τρόπο που διδάσκεται το ΙΒ, έτσι ώστε τα παιδιά το 2026 να έχουν δυνατότητα επιλογής στην πρώτη Λυκείου να μπορέσουν να πάρουν το μάθημα.

Είναι πολύ απαιτητικό, είναι καινούργιο και γι αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικά βήματα και συστηματικά, έτσι ώστε πρώτα απ’ όλα να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί. Το υλικό ούτως ή άλλως το έχουμε και είναι από το υλικό το οποίο διδάσκεται και στα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία και τα σχολεία τα οποία παίρνουν ΙΒ είναι ιδιωτικά, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον με πολύ υπεύθυνο τρόπο να σας πούμε το πού θα λειτουργήσει ποιος θα διδάξει και τι θα διδαχθεί.

Δεν έχει νόημα να έχεις IΒ αν δεν μπορεί να έχει κάποιο δια ταύτα. Βλέπετε ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα λειτουργήσουν, ξέρεις ότι μπορείς να μπεις οπωσδήποτε, να έχεις δώσεις πανελλαδικές ή θα έχεις το IΒ σου αντίστοιχα.

Εμείς θα δούμε ακριβώς τον τρόπο, πώς θα μπορούσε και αν θα μπορούσε με ποσοστό πραγματικά να μπει και στο κομμάτι του δημοσίου. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα να λειτουργήσει το ΙΒ, αν δεν έδινε στα παιδιά επιλογές.

Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι καίριο, είναι στα παιδιά να μπορούμε να δώσουμε επιλογές. Και χαίρομαι γιατί αυτή η κυβέρνηση από τη στιγμή που εξελέγη και δεν είναι κομματική συζήτηση, αλλά ο καθένας καταθέτει τη δική του αν θέλετε παρακαταθήκη, έχει αυξήσει τα πρότυπα, έχει αυξήσει τα πειραματικά, δίνει περισσότερες επιλογές πλέον και με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων.

Άρα ένα παιδί έχει τώρα περισσότερες επιλογές και αυτό χαιρόμαστε, ενισχύοντας συγχρόνως και το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Γιατί να ξέρετε ότι είναι συνεχής η ενίσχυση και του δημόσιου πανεπιστημίου και με νέες χρηματοδοτήσεις, έκτακτες χρηματοδοτήσεις και το προσωπικό που είναι τόσο καίριο».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η κ. Ζαχαράκη ανέφερε πως: «Είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς και μετά την κατάθεση των αιτήσεων, οι δώδεκα συν μία όπως λέμε, τα δώδεκα, τα οποία έκαναν για αυτή τη χρονιά, είμαστε ακριβώς τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης, από την Ανεξάρτητη Αρχή, αξιολογούνται η λειτουργία, η δυνατότητα δηλαδή να εγκριθεί η λειτουργία μιας σχολής, ενός πανεπιστημίου και τα κτίρια αμέσως μετά, γύρω στο τέλος Ιουλίου, θα έχει τελειώσει, θα έχει δοθεί και η τελική εισήγηση αλλά και η έγκριση, ποια θα είναι αυτά τα πανεπιστήμια που θα μπορούν να λειτουργήσουν και αμέσως μετά ξεκινάει η αξιολόγηση και των προγραμμάτων.

Τι μπορεί να λειτουργήσει από κάθε πανεπιστήμιο που θα λάβει θετική αξιολόγηση από την ανεξάρτητη αρχή;

Θα είναι ένα τμήμα Ψυχολογίας; Θα είναι νομική; Θα είναι κάτι άλλο, έτσι ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα οι γονείς τι θα μπορεί να λειτουργήσει από το χειμώνα του 25 και να μπορούν να κάνουν αντίστοιχα και τις εγγραφές των παιδιών με τις προϋποθέσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα θέσει το κάθε πανεπιστήμιο που θα λάβει την τελική έγκριση».

Ως προς τα δημόσια πανεπιστήμια είπε πως: «Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε κανονικά με την τετραετία και τα προγράμματα τα οποία έχουν κατατεθεί για τα ιδιωτικά, γιατί έχουν τετραετή. Συζητήθηκε ούτως ή άλλως και κάποιοι που είχαν τριετή έκαναν ούτως ή άλλως την μετατροπή σε τετραετές.

Οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση για τριετές σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για τώρα. Έχει μεγάλη μεγάλη διαδικασία προσαρμογής και ξέρετε ότι είναι πολύ συζήτηση.

Άρα οτιδήποτε είναι να γίνει σίγουρα δεν αφορά το ακαδημαϊκό έτος αυτό, αλλά γίνεται κουβέντα ούτως ή άλλως.

Και επαναλαμβάνω ότι οι συζητήσεις γίνονται και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό θέλει ενημέρωση για το κομμάτι της τριετίας, αλλά σίγουρα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε ακόμα δρόμο. Επαναλαμβάνω ότι η παιδεία δεν είναι προνομιακός χώρος για καταστάσεις σοκ.

Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί πράγματι να εφαρμοστούν με επιτυχία πολλές μεταρρυθμίσεις.

Όταν όμως πλήρως διαλευκανθεί το πώς μπορούν να γίνουν προσαρμογές, είτε πρόκειται για προγράμματα είτε πρόκειται για διάρκεια σπουδών».

Η υπουργός Παιδείας τόνισε πως: «Είδαμε και το προεδρείο της Συνόδου μόλις προχθές γιατί ετοιμάζουμε την επόμενη Σύνοδο.

Είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη αυτή τη φορά, όπως επίσης και με κάθε πανεπιστήμιο, με κάθε πρύτανη ξεχωριστά είχαμε και εκλογή νέου πρυτάνεως στο ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε με κάθε πρύτανη ξεχωριστά πάει πολύ καλά και το κομμάτι των σχεδίων ασφάλειας.

Έχουν πάρα πολλά καταθέσει, μέχρι το τέλος θα έχουν συμπληρώσει όλα και κάποιοι θα έχουν επικαιροποιήσει κιόλας. Γιατί πάρα πολλοί είχαν ήδη καταθέσει και από το 21 και το 22 και είχαν λάβει έγκριση για το αρχικό τους σχέδιο.

Ούτως ή άλλως αυτά είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν θυμάστε χρονοπρογραμματισμός γιατί είναι και διαγωνισμοί που πρέπει να γίνουν, δεν είναι όλα τα οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Σίγουρα το καθένα όμως θα έχει ένα συγκεκριμένο μοναδικό σχέδιο το οποίο λειτουργεί.

Κάποιος μπορεί να λειτουργεί το κομμάτι των καμερών, οπωσδήποτε αυξημένη φύλαξη και σε αυτό θα βοηθήσουμε και εμείς περισσότερα άτομα στους σεκιούριτι γιατί πάρα πολλοί έχουν πολύ μεγάλους χώρους, είναι εκτεθειμένα τα campus σε πολύ μεγάλη έκταση».

Τέλος η κ. Ζαχαράκη δήλωσε πως: «Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” εφαρμόζεται σε πάνω από 430 σχολεία, μέσα στο καλοκαίρι θα βαφτούν. Θα δείτε να φτιάχνονται οι εξωτερικοί χώροι, οι αθλητικοί χώροι, προσβάσιμες τουαλέτες και ράμπες για τα παιδιά με αναπηρία, τα οποία έχουν το πρόβλημα κινητικότητας. 100 εκατομμύρια από τη δωρεά της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Δεν τελειώνουμε εκεί τον Σεπτέμβριο ελπίζουμε να έχει παραδοθεί ίσως και όλος ο αριθμός των σχολείων και να γίνονται μόνο οι τελικές εργασίες που δεν παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Να ξέρουμε όμως ότι συνεχίζουμε γιατί κάθε χρόνο θα προστίθενται τουλάχιστον 50 εκατομμύρια από τα δικά μας χρήματα από τα κρατικά και θα ζητήσουμε από τους ιδιώτες στοχευμένα και με καμπάνια να συνεχίσουν να δίδουν σε αυτό το πρόγραμμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.