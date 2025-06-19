Στο Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, στη Βάρδα Ηλείας, κρατούνται από χθες οι γονείς του 11 μηνών βρέφους που βρέθηκε μόνο του να κλαίει σπαρακτικά σε μπαλκόνι διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοκ και θυμό στο πανελλήνιο.

Η οικογένεια, υπήκοοι Βουλγαρίας, ήρθαν για άγνωστος λόγους στην Ηλεία όπου εντοπίστηκαν από τις Αρχές σε καταυλισμό, χάρη σε στίγμα κινητού, το οποίο υποδείκνυε πως βρίσκονταν κοντά στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, με εντολή εισαγγελέα, όλα τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλειά τους, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κοινωνική και νομική διερεύνηση της υπόθεσης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας όταν γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές, ακούγοντας το βρέφος να κλαίει ασταμάτητα. Η αστυνομία εισέβαλε στο διαμέρισμα και εντόπισε το παιδί μόνο του στο μπαλκόνι, ενώ οι γονείς κοιμούνταν στο εσωτερικό του σπιτιού με τα παράθυρα κλειστά.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών και κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και η πιθανή ύπαρξη παραμέλησης σε βάθος χρόνου.

Πηγή: skai.gr

