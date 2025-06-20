Λογαριασμός
Νέα απάτη με «δόλωμα» τροχαίο: 89χρονη στο Ηράκλειο πέταξε από το μπαλκόνι 700 ευρώ σε «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (19/6), όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σπίτι της από έναν άνδρα που συστήθηκε ως γιατρός

Ηλικιωμένη

Μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μια 89χρονη γυναίκα, η οποία πείστηκε να παραδώσει χρήματα σε υποτιθέμενο γιατρό για να σωθεί η… κόρη της, όπως μεταδίδει το neakriti

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (19/6), όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σπίτι της από έναν άνδρα που συστήθηκε ως γιατρός. Ο απατεώνας της είπε ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Για την επέμβαση, της ζητήθηκε το ποσό των 4.000 ευρώ. 

Η ηλικιωμένη απάντησε ότι διέθετε μόλις 700 ευρώ, και ο υποτιθέμενος γιατρός συμφώνησε να τα πάρει για να "ξεκινήσει η διαδικασία". Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα, όπως της υπαγόρευσαν, τοποθέτησε τα χρήματα σε μια τσάντα και τα πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, ώστε να τα παραλάβει συνεργός. 

Η κίνηση της δράστιδας ωστόσο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να ταυτοποιήσει την 45χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που παρέλαβε τα χρήματα από το σημείο. Η 45χρονη γυναίκα, "εισπράκτορας" στη νέα αυτή απάτη, αναζητείται από την Αστυνομία. 

Η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου. Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα άτομα και να μην παραδίδουν χρήματα ή προσωπικά τους στοιχεία χωρίς διασταύρωση

