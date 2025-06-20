Μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μια 89χρονη γυναίκα, η οποία πείστηκε να παραδώσει χρήματα σε υποτιθέμενο γιατρό για να σωθεί η… κόρη της, όπως μεταδίδει το neakriti.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (19/6), όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σπίτι της από έναν άνδρα που συστήθηκε ως γιατρός. Ο απατεώνας της είπε ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Για την επέμβαση, της ζητήθηκε το ποσό των 4.000 ευρώ.
Η ηλικιωμένη απάντησε ότι διέθετε μόλις 700 ευρώ, και ο υποτιθέμενος γιατρός συμφώνησε να τα πάρει για να "ξεκινήσει η διαδικασία". Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα, όπως της υπαγόρευσαν, τοποθέτησε τα χρήματα σε μια τσάντα και τα πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, ώστε να τα παραλάβει συνεργός.
Η κίνηση της δράστιδας ωστόσο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να ταυτοποιήσει την 45χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που παρέλαβε τα χρήματα από το σημείο. Η 45χρονη γυναίκα, "εισπράκτορας" στη νέα αυτή απάτη, αναζητείται από την Αστυνομία.
Η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου. Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα άτομα και να μην παραδίδουν χρήματα ή προσωπικά τους στοιχεία χωρίς διασταύρωση
- Ζαχαράκη: Την Πέμπτη 26 Ιουνίου η βαθμολογία των Πανελλαδικών – Τέλος Ιουλίου οι βάσεις
- «Ήμουν άπιστος, εγωιστής και αλαζόνας, αλλά όχι βιαστής», είπε στην απολογία του ο Πέτρος Φιλιππίδης
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών - Έβαλε δύο άτομα στο πορτ μπαγκάζ και πάτησε γκάζι για να ξεφύγει
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.