Ακριβά πλήρωσαν την επίθεση σε ταξιτζή τέσσερις νεαροί Σουηδοί που έκαναν διακοπές στη Ρόδο. Η επίθεση συνέβη πριν τρεις ημέρες ωστόσο οι νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο το οποίο τους καταδίκασε σε φυλάκιση με την απόφαση να είναι άμεσα εκτελεστή και να οδηγούνται σε κέντρο κράτησης.

Ειδικότερα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου αποφάσισε την καταδίκη τεσσάρων Σουηδών, ηλικίας 19 και 20 ετών, με την επιβολή συνολικής ποινής φυλάκισης 35 μηνών για τον έναν και 30 μηνών για τους τρεις, διατάσσοντας τη μερική έκτιση αυτής και συγκεκριμένα τη φυλάκισή τους για 6 μήνες.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη dimokratiki έγινε στις 17 Ιουνίου 2025, στις 04:30 τα ξημερώματα, στην πιάτσα ταξί της περιοχής Ψαροπούλα, δίπλα στο άγαλμα του Διαγόρα.

Ο 38χρονος οδηγός ταξί, βρισκόταν στην υπηρεσία του όταν πλαισιώθηκε από ομάδα 15–20 νεαρών τουριστών. Όπως κατέθεσε, αρχικά υπήρξε διαπληκτισμός με συνάδελφο, που γρήγορα κλιμακώθηκε σε λεκτική επίθεση: έντονες εξυβριστικές φράσεις και απειλές για σωματική βία.

Οι δράστες, άφησαν το θύμα με φόβο και ανασφάλεια, πριν απομακρυνθούν προς την οδό Ορφανίδου.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν άμεσα το σημείο και από κεντρικό αστυνομικό σταθμό προχώρησαν σε ταυτοποίηση τεσσάρων εκ των δραστών, οι υπόλοιποι αναζητούνται.

Με συντονισμένη επιχείρηση, τα τέσσερα άτομα προσήχθησαν στο ΑΤ Ρόδου και, ύστερα από αναγνώριση από τον παθόντα, συνελήφθησαν για παράβαση των άρθρων 361 ΠΚ («εξύβριση») και 333 ΠΚ («απειλή»).

Στην ακροαματική διαδικασία, η πολιτική αγωγή, αιτήθηκε τη στενή τήρηση των ποινών, τονίζοντας τη σοβαρότητα της τρομοκρατικής συμπεριφοράς σε δημόσιο χώρο.

Η υπεράσπιση, υπογράμμισε τη νεαρή ηλικία των κατηγορουμένων και την έλλειψη ποινικού παρελθόντος.

Το δικαστήριο, ωστόσο, αξιολόγησε πως η ένταση της επίθεσης και η κατάχρηση αριθμητικής υπεροχής εκθέτουν σε κίνδυνο τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που οδήγησε στην επιβολή του ανώτατου ποινικού πλαισίου παρά την έκπτωση μέρους της ποινής.

Με την ανακοίνωση της απόφασης, διατάχθηκε η άμεση συνοδεία των τεσσάρων υπό την επίβλεψη αστυνομικών προς το κατάστημα κράτησης, όπου πρόκειται να εκτίσουν έξι μήνες πραγματικής κάθειρξης ο καθένας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.