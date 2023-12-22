Θεσσαλονίκη: Τέσσερα τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό επέκτασης του προβλήτα 6

Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι, η διαδικασία υποβολής των φακέλων για το 1ο Στάδιο – Προεπιλογή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Όπως ανακοίνωσε η ΟΛΘ αε «κατατέθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τέσσερα (4) ενδιαφερόμενα σχήματα (με αλφαβητική σειρά), ως ακολούθως:

• «ARCHIRODON GROUP N.V.»

• «Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ETERMAR S.A.»

• «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ Α.Ε.»

• «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.»

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 1ου Σταδίου, που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2024, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από την ΟΛΘ Α.Ε. να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στο 2ο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην εκτέλεση του Έργου.

Στα μέσα του περασμένου μήνα η ΟΛΘ αε είχε ανακοινώσει την απόφασή της για την επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας της επιλογής Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής, «λόγω των νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από τη νομοθετική μεταβολή του τρόπου αδειοδότησης, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι για την Εταιρεία».

Οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την απόφαση της επαναπροκήρυξης- όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σχετικό τηλεγράφημα της 15ης Νοεμβρίου- ήταν οι επιταγές του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων, αλλά και οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσαν διεθνή γεγονότα, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα οποία οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών οικοδομικών υλικών.

Πηγές της διοίκησης της ΟΛΘ αε έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

