Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν τα 10 άτομα μεταξύ των οποίων και δύο λιμενικοί, που κατηγορούνται για συμμετοχή τους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι άλλα τρία άτομα που εμπλέκονται και κατηγορούνται στην ίδια υπόθεση είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας ο κατώτερος αξιωματικός του λιμενικού σώματος αποτελούσε ζωτικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης επιφορτισμένος με το ρόλο του κύριου προμηθευτή των ναρκωτικών ουσιών ενώ εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του κατάφερνε να εξασφαλίζει ποσότητες που είχαν άμεση σχέση με τις υποθέσεις που ερευνούσαν.

Εξάλλου ο ανώτερος αξιωματικός του λιμενικού με το βαθμό του πλωτάρχη παρείχε εκ της θέσης του την απαραίτητη κάλυψη και πρόσβαση στον υφιστάμενό του και βασικό προμηθευτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν μια 71χρονη έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης η οποία ήταν επιφορτισμένη με την υλοποίηση όλου του επιχειρησιακού σκέλους.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο αποθήκευσης των κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ότι σε τρεις συνολικά υποθέσεις όπου κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες σε σάκους, αυτοί έφεραν παραβιασμένη σφραγίδα παρότι το περιεχόμενό τους είχε καταμετρηθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους και είχε σφραγιστεί.

Υπολογίζεται ότι κατά τη διερευνώμενη περίοδο η εγκληματική οργάνωση διακίνησε τουλάχιστον 14.500 γραμμάρια κοκαΐνης ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη ανέρχεται σε 1.232.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

