Αντιμέτωπα με την ελληνική δικαιοσύνη βρίσκονται δύο νεαρά άτομα ηλικίας 20 και 22 ετών, καθώς, μετά από εμπλοκή τους σε τροχαίο ατύχημα, έδωσαν ψευδή κατάθεση για το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητό τους.

Όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης , ένας άντρας και μία γυναίκα, 20 και 22 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί στην περιοχή της Τούμπας, οι συλληφθέντες, επιβαίνοντας σε ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός 64χρονου και του ανήλικου γιου του που επέβαιναν σε δεύτερο όχημα. Αρχικά οι συλληφθέντες κατέθεσαν ψευδή στοιχεία, και συγκεκριμένα ότι η 22χρονη οδηγούσε το όχημα, ενώ στην πραγματικότητα οδηγούσε ο 20χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.