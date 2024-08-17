Χαλκιδική: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar

Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά, σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε γνωστό beach bar της Χανιώτης, στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival.gr, ένας άντρας τραυματίστηκε στο στήθος από πυροβόλο όπλο, ένας ακόμη τραυματίστηκε από μαχαίρι και ένας υπέστη κακώσεις από ξυλοδαρμό. Και οι τρεις είναι υπήκοοι Βουλγαρίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η κατάσταση της υγείας του άντρα που πυροβολήθηκε κρίνεται από τους γιατρούς ιδιαιτέρως σοβαρή.

Την ώρα της συμπλοκής στο beach bar ήταν σε εξέλιξη βραδιά ζωντανής μουσικής. Το γεγονός προκάλεσε πανικό σε πελάτες και προσωπικό. “Ακούγονταν κλάματα, τσιρίδες και φωνές. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει. Έφευγαν όλοι από το μαγαζί. Βγήκαν μαχαίρια και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μικρά παιδιά έτρεχαν μαζί με τους γονείς του. Επικράτησε πανικός” δήλωσε στο thestival.gr γυναίκα που ήταν παρούσα στο συμβάν.

«Είχε δεχθεί σφαίρα στο στέρνο»

Τις εικόνες που αντίκρισε στο beach bar περιγράφει διασώστης εθελοντής που βρέθηκε στο σημείο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες.

"Περίπου στις 24:00 ειδοποιήθηκα για σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και αρκετούς εμπλεκομένους οι οποίοι ενεπλάκησαν σε παραλιακό κατάστημα της περιοχής μας… Σε δύο λεπτά ακριβώς έκανα άφιξη στο σημείο σαν πρώτος ανταποκριτής με όλο τον εξοπλισμό και κατευθείαν εστίασα στον άτυχο άντρα ο οποίος είχε δεχθεί μια σφαίρα στο στέρνο… Κατόπιν επικοινωνίας με το ΕΚΑΒ ζήτησα συγκεκριμένες οδηγίες για να χειριστώ το περιστατικό διότι ηταν η πρώτη φορά που κλήθηκα να αντιμετωπίσω τραύμα από σφαίρα… Ταυτόχρονα ζήτησα δύο ασθενοφόρα μιας και υπήρχαν και άλλοι δύο τραυματίες και ειδικά ο ένας από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι σε συνδυασμό με το σπρέι πιπεριού οι ζωτικες του ενδείξεις ήταν πιεση 200 με 135 και165 σφυγμούς…", περιγράφει ο διασώστης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τη συνοδεύει με φωτογραφίες από το συμβάν.

Τα 2 ασθενοφόρα παρελαβαν και τους τρεις τραυματίες για τα περαιτέρω και τη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας κασανδρείας και στο νοσοκομείο πολυγύρου…

Πληροφορίες για νεκρό μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω την ανάρτηση δεν υπάρχει και σας το λέω 100% και οτιδήποτε άλλο είναι ψευδές.

Με εκτίμηση:

Ιωάννης θ. Κολοκυθάς

Εθελοντης

Διάσωστης".

Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας τραυματίας

Η Αστυνομία συγκεντρώνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για να προσδιοριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο. Θεωρείται πιθανό να ενεπλάκησαν άτομα που ανήκουν στη βουλγαρική μαφία.

