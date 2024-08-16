Λέσβος: Tροχαίο με 2 νεκρούς και 1 τραυματία

Σφοδρό τροχαίο με δύο νεκρούς κι έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Καμένο Δάσος της Λέσβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lesvosnews, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στο κεντρικό δρόμο Μυτιλήνης – Καλλονής, στην περιοχή του Καμμένου Δάσους, σημειώθηκε τροχαίο μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο, αλλά και η μηχανή βρέθηκαν εντός δρόμου.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες που βρίσκονταν σε φυλάκιο της περιοχής, καθώς άκουσαν τον κρότο της σύγκρουσης, τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά οχήματα.

Μετά από μεγάλες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό της μοτοσυκλέτας και τους δύο επιβαίνοντες από το αυτοκίνητο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ο 30χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, Υπαστυνόμος που υπηρετούσε στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, έχοντας πρόσφατα λάβει απόσπαση για το εκεί αστυνομικό τμήμα, και μια γυναίκα ηλικίας 94 χρονών, συνεπιβάτης του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

«Μάχη για τη ζωή» δίνει ο 55χρονος οδηγός του Ι.Χ. με πιθανότητα να μεταφερθεί στην Αθήνα καθώς η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.



