Χαλκιδική: 5 συλλήψεις, για το αιματηρό περιστατικό - Χτύπησαν τον ιδιοκτήτη του beach bar

Για ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως ξέσπασε ο καβγάς στο beach bar της Χαλκιδικής, που εξελίχθηκε σε αιματηρό επεισόδιο με έναν σοβαρά τραυματία. Έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ ακόμα ένα έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Όλα έγιναν αργά το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 23:30, όταν περιπολία του Α.Τ. Κασσάνδρας έλαβε σήμα για επεισόδιο σε beach bar στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Κατά το επεισόδιο, ομάδα Βουλγάρων υπηκόων τραυμάτισε για ασήμαντη αφορμή τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα. Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο beach bar, ενημερώθηκαν ότι οι εμπλεκόμενοι κατείχαν μαχαίρια και ρόπαλα.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο και ανέμεναν εξωτερικά του καταστήματος για ενίσχυση από ομάδα ΟΠΚΕ που βρισκόταν κοντά. Μετά από διάστημα λίγων λεπτών ακούστηκαν από το εσωτερικό του καταστήματος 5-6 πυροβολισμοί και οι θαμώνες εξήλθαν από το κατάστημα.

Με την άφιξη της ΟΠΚΕ στο σημείο οι αστυνομικοί εισήλθαν στο εσωτερικό του beach bar, όπου εντόπισαν και δέσμευσαν πέντε αλλοδαπούς υπηκόους Βουλγαρίας, οι οποίοι κατόπιν υπόδειξης είναι αυτοί που επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Δύο εξ αυτών έφεραν τραύμα από πυροβόλο όπλο, ένας στο στήθος και ένας στο χέρι, και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δράστες των πυροβολισμών είναι τρία άτομα, αγνώστων στοιχείων, που μετέβησαν στο κατάστημα κατόπιν του αρχικού επεισοδίου. Στο χώρο εντοπίστηκαν μέχρι τώρα τέσσερις κάλυκες, πιθανόν 22 mm.

«Είχε δεχθεί σφαίρα στο στέρνο»

Τις εικόνες που αντίκρισε στο beach bar περιγράφει διασώστης εθελοντής που βρέθηκε στο σημείο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες.

“Περίπου στις 24:00 ειδοποιήθηκα για σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και αρκετούς εμπλεκομένους οι οποίοι ενεπλάκησαν σε παραλιακό κατάστημα της περιοχής μας… Σε δύο λεπτά ακριβώς έκανα άφιξη στο σημείο σαν πρώτος ανταποκριτής με όλο τον εξοπλισμό και κατευθείαν εστίασα στον άτυχο άντρα ο οποίος είχε δεχθεί μια σφαίρα στο στέρνο… Κατόπιν επικοινωνίας με το ΕΚΑΒ ζήτησα συγκεκριμένες οδηγίες για να χειριστώ το περιστατικό διότι ηταν η πρώτη φορά που κλήθηκα να αντιμετωπίσω τραύμα από σφαίρα… Ταυτόχρονα ζήτησα δύο ασθενοφόρα μιας και υπήρχαν και άλλοι δύο τραυματίες και ειδικά ο ένας από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι σε συνδυασμό με το σπρέι πιπεριού οι ζωτικες του ενδείξεις ήταν πιεση 200 με 135 και165 σφυγμούς…”, περιγράφει ο διασώστης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τη συνοδεύει με φωτογραφίες από το συμβάν.

Στη συνέχεια αναφέρει: “Τα 2 ασθενοφόρα παρελαβαν και τους τρεις τραυματίες για τα περαιτέρω και τη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας κασανδρείας και στο νοσοκομείο πολυγύρου…

Πληροφορίες για νεκρό μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω την ανάρτηση δεν υπάρχει και σας το λέω 100% και οτιδήποτε άλλο είναι ψευδές.

Με εκτίμηση:

Ιωάννης θ. Κολοκυθάς

Εθελοντης

Διάσωστης“.

