Νέο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Γαλατά Χανίων, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είχαμε σύγκρουση ενός μίνι βαν με ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στο ΙΧ τέσσερις νέοι, και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.



Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι δύο νεαροί ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ οι άλλοι 2 είχαν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο κατέληξε μια κοπέλα.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης στο μίνι βαν επέβαιναν 19 άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά φέρουν εκδορές.



Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι η σύγκρουση έγινε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Παρασκευής είχαμε ένα ακόμα τροχαίο, πάλι στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή των Σισών, όταν από τη σύγκρουση μηχανής με φορτηγό τραυματίστηκε θανάσιμα μια 58χρονη γυναίκα, συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα, ενώ η 55χρονη οδηγός νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης στον Γαλατά Χανίων, που αναρτήθηκαν στην ομάδα SOS BOAK

