Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, ο γνωστός τράπερ που μαζί με ένα άλλο άτομο κατηγορούνται για την άγρια επίθεση εναντίον 23χρονου φοιτητή, τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής, στο κέντρο της πόλης.Το νεαρό θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ο 25χρονος τράπερ, συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του τα προηγούμενα 24ωρα από τις ανακριτικές αρχές της πόλης για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας, από κοινού. Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και ακολούθως θα παραπεμφθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ταυτοποίησή του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη στην οδό Συγγρού, όπου το νεαρό θύμα βρισκόταν με την παρέα του. Ο 23χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση στο κεφάλι και στο σώμα, από τους δύο κατηγορούμενους, ενώ κατά την ίδια δικογραφία αφορμή φέρεται να στάθηκε μία απλή ερώτηση που απηύθυνε ο φοιτητής προς τον τράπερ.

Μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο παθών μετέβη στο σπίτι του, όπου έπεσε να κοιμηθεί, κάτι το οποίο πιθανολογείται ότι συντέλεσε και στην επιδείνωση της υγείας του. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ξύπνησε δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον και τα λόγια του ήταν ακατάληπτα.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει αιμάτωμα και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τον υπέβαλλαν σε πολύωρο χειρουργείο. Όλη την εβδομάδα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να παραμένει.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (03-02-2024) στο κέντρο της πόλης, 25χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης Τακτικού Ανακριτικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Το ανωτέρω διωκτικό έγγραφο, αφορά σε περίπτωση επίθεσης, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 26-01-2024 στο κέντρο της πόλης, σε βάρος 23χρονου ημεδαπού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

