Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβε την Παρασκευή, στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, σε περιοχή της Αθήνας, 43χρονο αλλοδαπό, που κατηγορείται για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων, καθώς και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ταυτοποιήθηκε το προφίλ και η παράνομη δραστηριότητα του 43χρονου, ο οποίος κατείχε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και φαρμακευτικών δισκίων, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Παράλληλα, όπως προέκυψε, ο 43χρονος είχε στην κατοχή του φαρμακευτικές συνταγές, από τις οποίες υφάρπαζε στοιχεία συνταγογραφόμενων ατόμων αλλά και θεραπόντων ιατρών, με σκοπό να εκδίδει ιατρικές συνταγές σε τρίτους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3.229 ναρκωτικά δισκία,

7.516 φαρμακευτικά δισκία,

78 σελίδες φαρμακευτικών συνταγών,

5 φυσίγγια,

2 κινητά και

μοτοσυκλέτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

