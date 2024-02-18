Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής, προκειμένου να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, έκανε οπισθοπορεία και προκάλεσε ζημιές σε αστυνομικό όχημα. Νωρίτερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς Ο.Ε.Π.Τ.Α. της διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, να κινείται σε κεντρικό δρόμο της πόλης αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργεί η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής στο πολεοδομικό συγκρότημα του δήμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες χθες και προχθές, μετά τους ελέγχους που εστίασαν στον περιορισμό του φαινομένου της ηχορύπανσης που προκαλείται από οχήματα & δίκυκλα και στην καταπολέμηση αυτοσχέδιων αγώνων-επίδειξη ικανότητας, βεβαιώθηκαν συνολικά:

- 13 παραβάσεις για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή

- 27 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

- 43 παραβάσεις για έλλειψη αποτελεσματικού σιγαστήρα, κατάλληλου για μείωση θορύβου κινητήρα και για θόρυβο εξάτμισης πέραν του επιτρεπόμενου ορίου

- 12 παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτ/των (ΤΑΞΙ) και

- 177 παραβάσεις για παραβίαση ορίου ταχύτητας.

Στο μεταξύ, συνολικά την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο ελέγχθηκαν 2.933 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 1.176 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 613 αφορούσαν παράνομες σταθμεύσεις εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα εξακολουθήσει και στο μέλλον να διενεργεί ανάλογους ελέγχους στα οδικά δίκτυα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

