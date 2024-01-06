Η Μαριάννα Παγώνη, η «βασίλισσα της γραβάτας» όπως έχει καθιερωθεί μίλησε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις «σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της» που διαδραματίστηκαν τους τελευταίους μήνες του 2023 όταν ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επέλεξε σε εμφανίσεις του να φορέσει μία γραβάτα με την ελληνική σημαία του οίκου σε κομβικές ιστορικές στιγμές. Όπως κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Νοτίου Κορέας Γιον Σουκ Γιεόλ στο Μπάκιγχαμ τον Νοέμβριο και λίγες ημέρες μετά στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28).

«Αυτή τη γραβάτα την αγόρασε από το κατάστημά μας η ιδιοκτήτρια της Ζeus & Dione, Μιμίκα Κολοτούρα, πριν από λίγο καιρό για να την προσφέρει στον βασιλιά Κάρολο. Είναι μια γραβάτα από μετάξι με ελληνικές σημαίες. Είναι δικό μου σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2003 με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Ο οίκος μας ήθελε να αποτυπώσει το ιερότερο σύμβολο της πατρίδας μας σε μία γραβάτα. Είχα κάνει τότε δύο σχέδια», λέει η κ. Παγώνη και αποκαλύπτει ότι αμέσως μετά τα περιστατικά συγγενής από τη βρετανική βασιλική οικογένεια ήρθε στη συνέχεια στην Ελλάδα αγοράζοντας και άλλες ίδιες γραβάτες. «Είναι πολύ συγκινητικό», τονίζει.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον βασιλιά Κάρολο για αυτό που έκανε για την Ελλάδα μας. Για εμένα ήταν μεγάλη τιμή που την φόρεσε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Με τίμησε που επέλεξε το δικό μου σχέδιο και το σήκωσε σαν λάβαρο, σε μία στιγμή που είχε προσβληθεί ο θεσμός του κράτους μας μετά την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού μας με τον κ. Σούνακ. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων λειτουργίας του οίκου Pagoni Maison Des Cravates θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί με τα τελευταία γεγονότα ένιωσα ότι πήρα το μεγαλύτερο παράσημο. Ένα παράσημο που μου το έδωσε βέβαια η δουλειά μου, αλλά σε μία τόσο σημαντική στιγμή της πατρίδας μας. Μία δική μου, μια γραβάτα σχεδιασμένη με πολύ σεβασμό, σε μία τόσο ιστορική στιγμή», αναφέρει βαθύτατα συγκινημένη.

Και συμπληρώνει: «Εννοείται ότι το ντύσιμο μιλάει. Με αυτό εκφραζόμαστε άλλωστε. Ύστερα από αυτό που έγινε έχουμε εμπνευστεί και δημιουργούμε και άλλα σχέδια σε νέες συλλογές, οι οποίες θα είναι έτοιμες σε περίπου δύο μήνες. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη βασιλική οικογένεια».

Η κ. Παγώνη υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι την ίδια γραβάτα που στο εξωτερικό την χαρακτήρισαν ως τη «γραβάτα της ελληνικής υπερηφάνειας» την έχει στη συλλογή του εκτός του Έλληνα πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη και ο Πρόεδρος της Αμερικής Τζο Μπάιντεν από το 2017. «Είχε έλθει στη χώρα ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ καλεσμένος από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Είχα δεχθεί τηλεφώνημα από το υπουργείο εξωτερικών για τα δώρα που θα του πρόσφεραν, μεταξύ άλλων ήταν και μία γραβάτα. Όταν του την έδωσαν, τη φόρεσε και κάποιος δημοσιογράφος μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο του είπε "Ωραία γραβάτα φοράτε κ. Μπάιντεν".

"Ναι ωραία είναι και είναι και δώρο", είπε ο Αμερικανός πολιτικός. "Αλλά εμένα πειράζει που μου αρέσει πιο πολύ η γραβάτα του υπουργού" και δείχνει τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ που φορούσε αυτή τη γραβάτα. "Μπορούμε να την αλλάξουμε;", τον ρώτησε. Και αμέσως την αντάλλαξαν. Όταν ο Τέρενς Κουίκ τον ρώτησε "γιατί την θέλετε;", απάντησε: "Την θέλω γιατί είναι πολύ ωραία γραβάτα. Έχω πολλούς φίλους Έλληνες που τους αγαπώ και θέλω όποτε τους βλέπω να φοράω αυτή τη γραβάτα". "Μόνο να μην ξεχάσετε να τη φοράτε" του είπε στο τέλος ο κ. Κουίκ.

Και το 2022 ο Τζο Μπάιντεν τιμώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τον επισκέφτηκε στον Λευκό Οίκο την φόρεσε ξανά. Είναι συγκλονιστική η τιμή που μου έκαναν δύο τόσο μεγάλες προσωπικότητες του πλανήτη», αναφέρει με πολύ μεγάλη συγκίνηση η κ. Παγώνη.

«Φέτος κλείσαμε τα 90 χρόνια λειτουργίας και αυτό κάτι σημαίνει. Οι γραβάτες μας τις έχουν φορέσει από βασιλείς, διάσημα πρόσωπα, αρχηγοί κρατών και πλανητάρχες. Στο βιβλίο των επισκεπτών είναι άπειροι. Είμαστε παγκοσμίως ο αρχαιότερος οίκος γραβατών και τώρα επεκτεινόμαστε σε νέους τομείς όπως στα γυναικεία αξεσουάρ» λέει η μετρ της γραβάτας και υπογραμμίζει ότι η γραβάτα αναδεικνύει την προσωπικότητα, τη διάθεση, την αισθητική ακόμη και την κοινωνική θέση αυτού που τη φοράει.

«Οι Έλληνες την αγαπούν. Είναι το αξεσουάρ που πρέπει να φοράει ένας άνδρας όπως και το παπιγιόν που επανήλθε στη μόδα. Ανάλογα τις περιστάσεις αποτυπώνει τον σεβασμό στη χαρά ή τη λύπη αυτού που μας καλεί...».

Κλείνοντας η κ. Παγώνη αναφέρεται στα σχέδια της και μιλά για την μεγάλη της αγάπη που τρέφει για την Ελλάδα.

«Ο στόχος μου είναι να μπορέσω να προσφέρω και άλλο γιατί αυτό είναι έρωτας στη δημιουργία. Όσο μπορώ θέλω να σταθώ στο παιδί μου που συνεχίζει ακάθεκτη με στόχο να βγει ο οίκος έξω από τα όρια της Ελλάδας. Κάναμε την πρόβα μας, γίναμε γνωστοί παγκοσμίως και τώρα έχουμε σκοπό να επεκταθούμε. Ωστόσο αυτή ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μας» λέει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.