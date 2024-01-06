Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 49χρονου στα Λαγκαδίκια – Συνελήφθη 39χρονος

Συνελήφθη ο δράστης της ανθρωποκτονίας σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού στα Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 39χρονο αλλοδαπό, τα στοιχεία του οποίου τα τακτοποιήθηκαν έπειτα από την επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, το βράδυ της περασμένης Τεταρτης, έπειτα από διαπληκτισμό με τον 49χρονο, του επιτέθηκε με αναδιπλούμενο μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 39χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία, ενώ συνελήφθη για παράβαση της Νομοθεσίας «Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής». Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

