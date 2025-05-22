Στις 14.000 ανέρχονται οι υπογραφές πολιτών που ζητούν δημοψήφισμα για να μετατραπεί ο χώρος της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πράσινου και πολιτισμού και η έκθεση να μεταφερθεί δυτικά της Θεσσαλονίκης, σε δημόσια έκταση της Σίνδου.

Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το μεσημέρι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, μεταξύ αυτών και 401 υπογραφές επώνυμων Θεσσαλονικέων επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτικών κ.ά. που στηρίζουν το εγχείρημα.

Συνολικά απαιτούνται 25.000 υπογραφές δημοτών Θεσσαλονίκης, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, για την προκήρυξη δημοψηφίσματος.

Εκφράστηκε η άποψη πως ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο, προτού ξεκινήσει η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της ΔΕΘ. «Οι φωνές και οι χιλιάδες υπογραφές ακούγονται δυνατά στην πόλη», ειπώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής.

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν, επίσης, η πρόταση για το ιστορικό εκθεσιακό κέντρο και τα κτίρια που πρέπει να διατηρηθούν για την αποκατάσταση και φιλοξενία ήπιων εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και οι επόμενες δράσεις της καμπάνιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

