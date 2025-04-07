Την έναρξη της εκστρατεία συλλογής υπογραφών με σκοπό την κατάθεση αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια του πρώτου στην Ελλάδα τοπικού δημοψηφίσματος, σχετικά με το μέλλον του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Οι δημότες και δημότισσες του Δήμου Θεσσαλονίκης που επιθυμούν να υπογράψουν το σχετικό αίτημα, μπορούν να το κάνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.parkodeth.gr, αλλά και διά ζώσης και χειρόγραφα, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η επιτροπή.

Την εκστρατεία συλλογής υπογραφών, που σε πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, με στόχο τη συγκέντρωση 25.000 υπογραφών, υποστηρίζουν πενήντα φορείς και συλλογικότητες.

Ποιο είναι το ερώτημα

Οσοι συμμετέχουν στη διαδικασία καλούνται να δηλώσουν ότι αιτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος, με το ερώτημα:

«Συμφωνείτε το εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ να μετατραπεί με αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση σε Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και άθλησης, χωρίς νέες κατασκευές, και ταυτόχρονα:

(α) να διατηρηθούν μόνο τα περίπτερα με θεσμικά αποδεδειγμένη ιστορική αξία και μνήμη, ώστε να αποκατασταθούν και να φιλοξενούν ήπιες εκθεσιακές και πολιτιστικές δραστηριότητες, και

(β) οι μεγάλες εκθέσεις να μεταφερθούν σε νέες εγκαταστάσεις σε δημόσια έκταση στη Σίνδο;».

Ο Σπύρος Πέγκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», που μετέχει στην επιτροπή, τόνισε ότι «πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος», με την πλευρά που υποστηρίζει την ανάπλαση, ενώ η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη Ανάποδα», Μαρία Κέκη, σημείωσε ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να διεκδικηθεί το αίτημα για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Η Ελένη Ιωαννίδου, εκπρόσωπος της Σύμπραξης-ΟΛΗ η ΔΕΘ ένα Πάρκο επισήμανε ότι ο λόγος της σχετικής κινητοποίησης είναι η τεράστια έλλειψη ελεύθερων χώρων πρασίνου και ο Κώστας Σαμδάνης, Γ.Γ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης είπε ότι η προτεινόμενη σήμερα ανάπλαση βασίζεται στην κατεδάφιση αξιόλογων ιστορικών κτιρίων της ΔΕΘ και την κατάληψη από νέα κτίρια, με στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.