Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός στην Κρήτη: Μικρές μετατοπίσεις εκθεμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν μικρές μετατοπίσεις εκθεμάτων εντός των προθηκών του από τα 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκαν

Σεισμος Κρήτη

Στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου αλλά και τις εκθέσεις του δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα μετά τη σεισμική δόνηση, όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ειδικότερα, το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης σημειώνει: «Με μεγάλη ικανοποίηση διαβεβαιώνουμε ότι τόσο το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου όσο και οι εκθέσεις του δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα, παρά τη σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ της 22ης Μαΐου 2025.

Διαπιστώθηκαν μικρές μετατοπίσεις εκθεμάτων εντός των προθηκών του Μουσείου. Σε δύο εκθέματα αποκολλήθηκαν νεότερες συμπληρώσεις μερικών εκατοστών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Κρήτη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark