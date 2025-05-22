Στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου αλλά και τις εκθέσεις του δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα μετά τη σεισμική δόνηση, όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ειδικότερα, το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης σημειώνει: «Με μεγάλη ικανοποίηση διαβεβαιώνουμε ότι τόσο το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου όσο και οι εκθέσεις του δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα, παρά τη σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ της 22ης Μαΐου 2025.

Διαπιστώθηκαν μικρές μετατοπίσεις εκθεμάτων εντός των προθηκών του Μουσείου. Σε δύο εκθέματα αποκολλήθηκαν νεότερες συμπληρώσεις μερικών εκατοστών».

Πηγή: skai.gr

