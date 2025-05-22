Δημοσιογραφικά βραβεία «Μπότση»: Την Παρασκευή 23 Μαΐου η απονομή

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας θα πραγματοποιηθεί η 39η απονομή των Δημοσιογραφικών Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων του «Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στο Ζάππειο Μέγαρο, την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 και ώρα 19.00 μμ.

Το Ίδρυμα, παράλληλα με την απονομή των δημοσιογραφικών Βραβείων και των Τιμητικών Διακρίσεων έχει καθιερώσει να τιμά θεσμούς, φορείς και προσωπικότητες για την σημαντική τους κοινωνική και εθνική προσφορά σε μια προσπάθεια να σηματοδοτήσει στην κοινωνία αξίες και αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την έναρξη της φετινής εκδήλωσης θα απονεμηθεί Ειδική Τιμητική Διάκριση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β' για την εκκλησιαστική, ποιμαντική, θεολογική και ευρύτερη πνευματική του προσφορά στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η απονομή της Τιμητικής αυτής Διάκρισης θα πραγματοποιηθεί από τον παριστάμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Πάνο Καραγιάννη.

Τα Δημοσιογραφικά Βραβεία και οι Τιμητικές Δημοσιογραφικές Διακρίσεις του Ιδρύματος απονέμονται αδιάλειπτα από το 1982 μέχρι σήμερα και έχουν καταστεί θεσμός για τη δημοσιογραφία στη χώρα μας.

