Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Ανάφη - Μεταβαίνουν δυνάμεις από τη Σαντορίνη

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση - Με ελικόπτερο και σκάφος του Λιμενικού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί 

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάφη. 

Στο νησί μεταβαίνουν με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 7 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και ακτοπλοϊκώς με σκάφος του Λιμενικού 4 πυροσβέστες από τη Σαντορίνη. 

Συνδρομή παρέχουν και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark