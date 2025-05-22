Φωτιά στην Ανάφη - Μεταβαίνουν δυνάμεις από τη Σαντορίνη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάφη.
Στο νησί μεταβαίνουν με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 7 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και ακτοπλοϊκώς με σκάφος του Λιμενικού 4 πυροσβέστες από τη Σαντορίνη.
Συνδρομή παρέχουν και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην νήσο Ανάφη. Μεταβαίνουν με ελικόπτερο του Π.Σ. 7 πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και ακτοπλοϊκώς με σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 4 πυροσβέστες από Σαντορίνη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 22, 2025
