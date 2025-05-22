Φωτιά στην Ανάφη - Μεταβαίνουν δυνάμεις από τη Σαντορίνη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάφη.

Στο νησί μεταβαίνουν με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 7 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και ακτοπλοϊκώς με σκάφος του Λιμενικού 4 πυροσβέστες από τη Σαντορίνη.

Συνδρομή παρέχουν και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

