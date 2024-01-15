Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 53χρονη που εμφανιζόταν ως δικηγόρος ή στέλεχος του ΣΔΟΕ

Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, 53χρονη η οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 9 ετών και 5 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχη για απάτες που καταγγέλθηκε ότι τέλεσε εις βάρος δεκάδων ανυποψίαστων πολιτών, προσποιούμενη διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες, όπως αυτές της δικηγόρου, της υψηλόβαθμου αξιωματούχου του ΣΔΟΕ, ακόμη και της μέλλουσας εισαγγελέως.

Με τις υποτιθέμενες ιδιότητες αναλάμβανε- σύμφωνα με το κατηγορητήριο- να φέρει εις πέρας για λογαριασμό των θυμάτων της διάφορες νομικές πράξεις ή να τους εντάξει σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Συνολικά κατηγορείται ότι απέσπασε το διάστημα από το 2007 έως το 2021 το ποσό των 283.400 ευρώ, σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Η 53χρονη συνελήφθη το καλοκαίρι του 2021, ύστερα από καταγγελία γυναίκας από την οποία πήρε άνω των 100.000 ευρώ. Ύστερα από επιχείρηση της Αστυνομίας προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα με τα οποία συνελήφθη επ' αυτοφώρω.

Από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών της άρχισαν να προσέρχονται στις διωκτικές Αρχές κι άλλα θύματα που κατήγγειλαν τη δράση της.

«Έταζε λαγούς με πετραχήλια»

«Μου την σύστησε ένας γνωστός μου. Εμφανίστηκε ως δικηγόρος και με ενέπνευσε με αυτά που έλεγε» κατέθεσε στο δικαστήριο κτηνοτρόφος που απευθύνθηκε στην 53χρονη επειδή είχε χρέος προς την Εφορία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατέθεσε σε τραπεζικό της λογαριασμό περί τις 5000 ευρώ, χωρίς όμως η κατηγορούμενη να προβεί σε περαίωση του χρέους του, όπως του είχε υποσχεθεί.

«Έταζε λαγούς με πετραχήλια» ανέφερε για την 53χρονη άλλος καταγγέλλων που απευθύνθηκε στη γυναίκα προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό του κάποιες νομικές ενέργειες που αφορούσαν το θάνατο του αδελφού του. Ένα ακόμη θύμα κατέθεσε ότι την εμπιστεύτηκε για να εντάξει την επιχείρηση του σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ καταβάλλοντας συνολικά 3000 ευρώ και η απάντηση που εισέπραξε πριν της αναθέσει το φάκελό του ήταν «αυτό είναι "ψωμί, βούτυρο, ντομάτα και τίποτα"». Τα περισσότερα θύματα που εξετάστηκαν από το δικαστήριο κατέθεσαν ότι η 53χρονη επικαλείτο την πανδημία για να δικαιολογήσει ότι δεν προχωρούσαν οι υποθέσεις τους.

«Δεν ξεγέλασα κανέναν»

Η κατηγορούμενη - που ισχυριζόταν μεταξύ άλλων ότι της απονεμήθηκε τιμητικά αξίωμα από το ΣΔΟΕ επειδή δήθεν συνέβαλε στην αποκάλυψη υπόθεσης λαθρεμπορίου αυτοκινήτων - στην απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Επισήμανε ότι η επαγγελματική της ιδιότητα είναι αυτή του «ειδικού φοροτεχνικού» και με αυτή αναλάμβανε να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις που της ανέθεταν οι καταγγέλλοντες. «Δεν ξεγέλασα κανέναν, λένε ψέμματα ότι παρουσιαζόμουν ως δικηγόρος», είπε μεταξύ άλλων.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για απάτη κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), όπως επίσης για αντιποίηση δικηγορικής ιδιότητας, χωρίς να της αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Αποφασίστηκε δε, να μην ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής με συνέπεια να οδηγηθεί στη φυλακή.

Με την ίδια απόφαση, καταδικάστηκε ως απλός συνεργός στην πράξη της απάτης ο 71 ετών σύζυγός της και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών, με 3ετή αναστολή (με αναγνώριση ελαφρυντικού).

Ο ίδιος κατηγορείτο ότι συνόδευε την σύζυγό του και ήταν κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου τα θύματα κατέθεταν τα χρήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.