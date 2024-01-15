Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειο Παπαγεωργίου, η Δημοτική Κοινότητα Ζακύνθου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της επικίνδυνης ρύπανσης του δικτύου ύδρευσης (από τις βρύσες τρέχει νερό με πετρέλαιο), μετά από αίτημα που υπέβαλλε ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος ο οποίος μίλησε το πρωί για το ζήτημα στον ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για ένα μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι και 12 Φεβρουαρίου 2024, οπότε θα γίνει δίχως νεότερο έγγραφο, άρση της ανωτέρω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Ζακύνθου.

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα της ρύπανσης του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ζακύνθου κινήσαμε κάθε απαιτούμενη διαδικασία διαχείρισης του προβλήματος και προστασίας των πολιτών. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου για την αμεσότητα και υπευθυνότητα που αντιμετώπισε το αίτημα που υποβλήθηκε από την δημοτική αρχή. Με αυτή του την απόφαση μας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο προς την κατεύθυνση όχι απλά και μόνο της αποκατάστασης του συγκεκριμένου προβλήματος αλλά και συνολικά κάθε παθογένειας που όλα τα προηγούμενα χρόνια ουδείς μπήκε σε διαδικασία να ασχοληθεί. Κάτι που συνέβη και με τα υποστηρικτικά μέσα (μηχανήματα έργου κλπ) τα οποία είχαν εγκαταλειφτεί στην τύχη τους. Συνεχίζουμε κάθε προσπάθεια με κάθε τρόπο και μέσο με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλότητα της καθημερινότητάς τους. Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο", δήλωσε ο Δήμαρχος Ζακύνθου.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ Διονύσιος Τουρκάκης βρίσκονται στην Αθήνα όπου έχουν συνεχείς συναντήσεις στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να δουν τις περαιτέρω κινήσεις που μπορούν να γίνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.