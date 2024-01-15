Πανικός στο νοσοκομείο Μεσολογγίου: Πλάκωσαν στο ξύλο γιατρούς και νοσηλευτές

Τον τρόμο έζησαν ασθενείς και συνοδοί τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Μεσολογγίου, μετά από επίθεση Ρομά.

Όπως αναφέρουν στο aixmi-news.gr συνοδοί είδαν ξαφνικά μπροστά τους γύρω στις 4 τα ξημερώματα, περίπου 30 Ρομά να σπάνε ότι βρουν μπροστά τους και να επιτίθενται στους εργαζομένους του νοσοκομείου, χτυπώντας τους και βρίζοντάς τους με χυδαίο τρόπο.

Το περιστατικό συνέβη όταν κατά τις 3 την νύχτα μεταφέρθηκε μια γυναίκα Ρομά στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έκαναν ότι προβλέπεται για να σώσουν την γυναίκα, πράγμα που έγινε και την μετέφεραν σε θάλαμο νοσηλείας.

Εκεί η ασθενής έκανε ένα επιληπτικό επεισόδιο όπως αντιλήφθηκαν άλλοι ασθενείς και συνοδοί με αποτέλεσμα οι Ρομά που την συνόδευαν να θεωρήσουν ότι πεθαίνει. Έτσι μέσα σε πέντε λεπτά έφθασαν στο νοσοκομείο 30 άτομα και άρχισαν να σπάνε, να καταστρέφουν και να χτυπούν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Η παθολογική δε, ήταν γεμάτη ασθενείς που έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη καθώς δεν ήξεραν αν βγουν ζωντανοί από αυτό το χάος που προκάλεσαν οι Ρομά.

Μάλιστα όπως ανέφερε συνοδός ασθενούς κάποιοι προσπάθησαν να ξεβιδώσουν και έναν πυροσβεστήρα που ήταν στον τοίχο, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφεραν, διότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί και να θρηνούσαμε ανθρώπινη ζωή.

Έναν από τους γιατρούς τον χτύπησαν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν τραυματισμό, ενώ νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου δέχθηκαν χτυπήματα.

Κλήθηκε η αστυνομία και μετά από λίγη ώρα το επεισόδιο έληξε. Ωστόσο οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς φοβούνται διότι αυτό δεν ήταν το πρώτο επεισόδιο που συμβαίνει στο νοσοκομείο με δράστες Ρομά.

