Καταργήθηκαν οι δίκες για τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά

Ιωάννα Μάνδρου

Kαταργήθηκαν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δίκες που είχαν ανοίξει με πρωτοβουλία φορέων της περιοχής, δήμο Κερατσινίου και Δραπετσώνας αλλά και Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για τα έργα της επέκτασης στο λιμάνι για λογαριασμό του ΟΛΠ και της Cosco.

H κατάργηση των δύο δικών έγινε για τυπικούς λόγους, όπως αναφέρεται και στις αποφάσεις, καθώς ελήφθη νέα απόφαση τον περασμένο Σεπτέμβριο για μελέτη περιβαλλοντικών όρων σε αντικατάσταση της τότε υπάρχουσας, η οποία και ήταν το αντικείμενο της δικαστικής κρίσης.

Οι αποφάσεις εκδόθηκαν υπό την προεδρία της προέδρου του ΣτΕ Ευαγγελίας Νίκα και με εισήγηση της συμβούλου Επικρατείας Μαρίας Σωτηροπούλου.

Στο σκεπτικό τους μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η κατάργηση των δικών έγινε με την αιτιολογία ότι ότι «εκδόθηκε νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στις 15.9.2023, η οποία αντικατέστησε την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, και ότι, κατόπιν αυτού, έχει παύσει να ισχύει και η δεύτερη προσβαλλόμενη έγκριση της ΤΕΠΕΜ».

Επίσης Ολομέλεια του ΣτΕ, ως προς την αίτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, έκρινε ότι «για την έγκυρη άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου από Δικηγορικό Σύλλογο ενώπιον του ΣτΕ απαιτείται η παροχή πληρεξουσιότητας στον υπογράφοντα δικηγόρο ή στον παριστάμενο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς να αρκεί η προσκόμιση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου».

Και οι δύο αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία.

