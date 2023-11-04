Αποκλεισμένες παραμένουν για ακόμη μία φορά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται από το βράδυ της Παρασκευής περιοχές του Δήμου Μετεώρων.

Ειδικότερα, τα χωριά Καλογριανή, Αηδόνα, Γλυκομηλιά και Χρυσομηλιά παραμένουν αποκομμένα από την πλευρά της Καλαμπάκας.

Επίσης, στην περιοχή της Κρανιάς, απ’ όπου και οι φωτογραφίες του trikalavoice.gr, ο Ασπροπόταμος σάρωσε ξανά τα πάντα στο πέρασμά του και πια φαίνεται ότι δημιουργεί νέα κοίτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.