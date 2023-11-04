Λογαριασμός
Καταστροφές στα Μετέωρα λόγω κακοκαιρίας: Σάρωσε τα πάντα ο Ασπροπόταμος - Αποκλεισμένα χωριά της Καλαμπάκας

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται από το βράδυ της Παρασκευής 

Μετέωρα καταστροφές

Αποκλεισμένες παραμένουν για ακόμη μία φορά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται από το βράδυ της Παρασκευής περιοχές του Δήμου Μετεώρων.

μετέωρα καταστροφές

Ειδικότερα, τα χωριά Καλογριανή, Αηδόνα, Γλυκομηλιά και Χρυσομηλιά παραμένουν αποκομμένα από την πλευρά της Καλαμπάκας.

Επίσης, στην περιοχή της Κρανιάς, απ’ όπου και οι φωτογραφίες του trikalavoice.gr, ο Ασπροπόταμος σάρωσε ξανά τα πάντα στο πέρασμά του και πια φαίνεται ότι δημιουργεί νέα κοίτη.

Πηγή: www.trikalavoice.gr

