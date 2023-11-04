Πάτρα: Μαγαζάτορες βάζουν τσουβάλια με άμμο για να «οχυρωθούν» από την κακοκαιρία

Οχυρώνονται οι καταστηματάρχες

Το κέντρο της πόλης, ιδίως το κομμάτι Όθωνος Αμαλίας, Αγίου Ανδρέου και Ρήγα Φεραίου, έχει πλημμυρίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα δύο φορές.

Μαζί με τα καταστήματα βεβαίως που υπάρχουν στους συγκεκριμένους δρόμους, γεγονός που έχει φέρει σε απόγνωση τους καταστηματάρχες.

Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι οδήγησε όσους δεν επιθυμούν να πλημμυρίσουν για τρίτη φορά, στο να εξαντλήσουν τη φαντασία τους και να αναζητήσουν πρωτότυπους τρόπους... οχύρωσης ενόψει της, προβλεπόμενης από τους μετεωρολόγους, σφοδρής κακοκαιρίας του Σαββάτου.

Και τι βρήκαν ως λύση πολλοί από τους καταστηματάρχες;

Τσουβάλια γεμάτα με άμμο τα οποία ήδη είναι παραταγμένα έξω από τα καταστήματα προκειμένου να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην επέλαση του νερού.

