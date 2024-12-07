Θεσσαλονίκη: Σορός στο φράγμα Καλοχωρίου

Σορός αγνώστων στοιχείων ξεβράστηκε στο φράγμα Κεφαλοχωρίου έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ για νεκροψία.
Πηγή: skai.gr
