Θεσσαλονίκη: Σορός στο φράγμα Καλοχωρίου

Σορός αγνώστων στοιχείων ξεβράστηκε στο φράγμα Κεφαλοχωρίου έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ για νεκροψία.

Πηγή: skai.gr

