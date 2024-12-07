Γρηγορόπουλος- Εξάρχεια: Την Τετάρτη θα απολογηθούν συλληφθέντες για επεισόδια

Ελενα Γαλάρη

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 11/12 έλαβαν από τον ανακριτή οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που ξέσπασαν χθες αφού ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στα Εξάρχεια.

Εις βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για τα εξής αδικήματα:

-Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία

-Έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία

-Εμπρησμό με πρόθεση από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία

-Διατάραξη κοινής ειρήνης κατά συναυτουργία

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή από κοινού σε βάρος αστυνομικών

-Βία κατά υπαλλήλων

-Απείθεια

-Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

-Παράνομη οπλοφορία

-Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση

