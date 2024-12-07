Γρηγορόπουλος- Εξάρχεια: Την Τετάρτη θα απολογηθούν συλληφθέντες για επεισόδια

Ελενα Γαλάρη
Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 11/12 έλαβαν από τον ανακριτή οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που ξέσπασαν χθες αφού ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στα Εξάρχεια.
Εις βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για τα εξής αδικήματα:
-Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών κατά συναυτουργία
-Έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία
-Εμπρησμό με πρόθεση από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία
-Διατάραξη κοινής ειρήνης κατά συναυτουργία
-Επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή από κοινού σε βάρος αστυνομικών
-Βία κατά υπαλλήλων
-Απείθεια
-Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία
-Παράνομη οπλοφορία
-Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση
