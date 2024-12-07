Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο διοικητής αστυνομικού τμήματος

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 46χρονος αστυνομικός που καταγγέλθηκε για άσεμνη φράση που απηύθυνε σε συνάδελφό του, πολιτική υπάλληλο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για τις πράξεις της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εργασιακά εξαρτώμενου προσώπου και της παράνομης οπλοφορίας μαχαιριού, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. - εκτελούσε χρέη διοικητή σε αστυνομικό τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης - κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο γραφείο του, παρουσία της 45χρονης καταγγέλλουσας και τριών αστυνομικών, κρατούσε επιδεικτικά στο χέρι του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου "πεταλούδα", ενώ τοποθέτησε πάνω στο γραφείο του ένα ομοίωμα ανδρικού μορίου το οποίο περιεργάστηκε επιδεικτικά χτυπώντας το με το χέρι. Όπως φέρεται να κατήγγειλε - μέσω του συζύγου της - η 45χρονη, όταν εκείνη τοποθέτησε κάποια έγγραφα στο γραφείο, μετακινώντας ακούσια το εν λόγω ομοίωμα, ο αστυνομικός φέρεται να της απηύθυνε άσεμνη φράση/πρόταση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία εξετάστηκε η 45χρονη καταγγέλλουσα που επανέλαβε όσα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς. Η ίδια, μάλιστα, παραστάθηκε στο δικαστήριο ως πολιτικώς ενάγουσα.

Στην απολογία του, ο 46χρονος, με βαθμό αστυνομικού υποδιευθυντή, αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες. Για το ομοίωμα αντρικού μορίου ανέφερε ότι το χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο εκπαίδευσης, θέλοντας να καταδείξει ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να "περάσουν" παράνομες ουσίες ή αντικείμενα στα κρατητήρια. Όσον αφορά το μαχαίρι, είπε ότι το βρήκε στο γραφείο του, όταν ανέλαβε καθήκοντα διοικητή, ενώ δεν προέβη στην καταγραφή του λόγω φόρτου εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για πειστήριο από προηγούμενη κατάσχεση.

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έπεισαν το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο. Με απόφαση του Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ο 46χρονος τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Πηγή: skai.gr

