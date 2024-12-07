Αγρίνιο: 10 χρόνια κάθειρξη για τον άνδρα που έκαψε με τσιγάρο την κόρη του

Βαρύτατη ποινή επιβλήθηκε πριν από λίγο στον 30χρονο Ρομά που βασάνισε με άγριο τρόπο την κόρη του και άσκησε βια στα υπόλοιπα παιδιά του και ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ από αστυνομικούς του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου.

Τόσο ο 30χρονος, όσο και η σύζυγός του δικάστηκαν από το αυτόφωρο σήμερα και στο ζευγάρι επιβλήθηκαν βαρύτατες ποινές για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών και της έκθεσης.

Στον πατέρα επιβλήθηκε δεκαετής φυλάκιση χωρίς αναστολή, ενώ στη μητέρα τρία χρόνια φυλάκισης εκ των οποίων θα εκτίσει τους έξι μήνες

Όλα τα παιδιά της οικογένειας, έξι συνολικά, θα τα αναλάβει η γιαγιά τους, με διάταξη εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.