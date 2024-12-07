Λογαριασμός
Αγρίνιο: 10 χρόνια φυλακή για τον άνδρα που κυνήγησε με μαχαίρι την 12χρονη κόρη του και την έκαψε με τσιγάρο

Βαριά ποινή για το άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Αγρίνιο- Θύματα και τα υπόλοιπα παιδιά του ηλικίας 6, 9, 10 και 13 ετών

Αγρίνιο: 10 χρόνια κάθειρξη για τον άνδρα που έκαψε με τσιγάρο την κόρη του

Βαρύτατη ποινή επιβλήθηκε πριν από λίγο στον 30χρονο Ρομά που βασάνισε με άγριο τρόπο την κόρη του και άσκησε βια στα υπόλοιπα παιδιά του και ο οποίος συνελήφθη χθες βράδυ από αστυνομικούς του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου.

Τόσο ο 30χρονος, όσο και η σύζυγός του δικάστηκαν από το αυτόφωρο σήμερα και στο ζευγάρι επιβλήθηκαν βαρύτατες ποινές για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών και της έκθεσης.

Στον πατέρα επιβλήθηκε δεκαετής φυλάκιση χωρίς αναστολή, ενώ στη μητέρα τρία χρόνια φυλάκισης εκ των οποίων θα εκτίσει τους έξι μήνες

Όλα τα παιδιά της οικογένειας, έξι συνολικά, θα τα αναλάβει η γιαγιά τους, με διάταξη εισαγγελέα.

